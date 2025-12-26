< sekcia Regióny
Silvester v Senici prinesie novú laserovú šou aj Silvestrovský beh
Senica 26. decembra (TASR) - Silvester v Senici prinesie novú laserovú šou aj obľúbený Silvestrovský beh. Súčasťou silvestrovských aktivít bude aj tradičné gesto solidarity. Mesto takisto pripraví kapustnicu pre klientov nocľahárne a nízkoprahového denného centra Humanitko, aby im spríjemnilo záver roka a poskytlo teplé jedlo v zimnom období. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Ako uviedla, premiérovou novinkou posledného dňa v roku bude Silvestrovská laser show, ktorá sa uskutoční 31. decembra o 17.00 h v areáli Múzea Senica. Program je spojený s novoročným vinšom a prípitkom s primátorom mesta. „Laserová šou prinesie moderný, vizuálne atraktívny spôsob osláv, ktorý je šetrný k životnému prostrediu aj zvieratám. Podujatie sa koná v čase, ktorý umožní účasť rodinám s deťmi, seniorom aj širokej verejnosti, pričom po zotmení vynikne svetelná projekcia naplno,“ priblížila.
Posledný deň v roku v Senici tradične patrí aj športu. Silvestrovský beh, ktorý tento rok oslavuje 40. ročník, sa uskutoční pred futbalovým štadiónom na Sadovej ulici v Senici. Podujatie je súčasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára, Grand Prix Záhoria a Záhoráckeho detského bežeckého pohára a každoročne priťahuje stovky bežcov rôznych vekových kategórií.
Prezentácia bežcov sa začne v areáli futbalového štadióna o 9.00 h, po nej o 10.00 h štartujú detské kategórie. O 12.00 h pokračuje beh pre zdravie a o 12.15 h sa na trať spoločne vydajú muži a ženy. „Silvestrovský beh je jedným z najobľúbenejších športových podujatí v meste a vyhľadávajú ho aktívni športovci aj rekreační bežci, ktorí chcú posledný deň roka stráviť v pohybe,“ ozrejmila.
Koncoročné podujatia organizačne zabezpečuje mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica a komisia pre šport pri mestskom zastupiteľstve v Senici.
