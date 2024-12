Silvestrovské oslavy v Michalovciach si vyžiadajú dopravné obmedzenia

Michalovce 31. decembra (TASR) - Mesto Michalovce upozorňuje na dočasné dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú od utorka od 18.00 h do stredy (1. 1.) do 9.00 h. Dôvodom je podujatie Silvester 2024. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Ako spresňuje, dôjde k úplnej uzávere v časti Obchodná ulica. S dočasnými dopravným značeniami by mali motoristi počítať na ceste z Ul. Alexandra Markuša na Obchodnú ulicu a Ul. Andreja Sládkoviča.



"Obchádzková trasa v smere z Ul. Karola Kuzmányho na Ul. Jána Hollého: Ul. Alexandra Markuša - Duklianska - po križovatku s cestou II/582 Ul. Masarykova - Ul. Andreja Sládkoviča - prejazd cez okružnú križovatku ulíc Andreja Sládkoviča a Ul. Vinianska cesta - Ul. Jána Hollého," uvádza radnica.



Silvestrovské oslavy v Michalovciach prinesú na poludnie na Námestí osloboditeľov súťaž vo vystreľovaní zátok. Večerný program sa bude niesť v znamení osláv 32. výročia štátnosti. Na tribúne pred mestským úradom bude od 23.00 h pre návštevníkov pripravený program, ktorého súčasťou bude napríklad zapálenie vatry či hudobná šou.