Silvestrovské oslavy v P. Bystrici nebudú, peniaze pôjdu na sonograf

Považská Bystrica 5. decembra (TASR) - V Považskej Bystrici ani tento rok nebudú silvestrovské oslavy spojené s novoročným ohňostrojom pred mestským úradom. Za ušetrené peniaze kúpi radnica dar pre považskobystrickú nemocnicu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa financie určené na novoročný ohňostroj "nevyletia do vzduchu", mesto kúpi sonograf pre Nemocnicu s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici.



"Ohňostroj škodí ľuďom, prírode, ale aj zvieratám. Preto sme sa rozhodli byť vzorom aj pre ostatných a na radnici opäť ako minulý rok spúšťame výzvu Nevyhadzujte peniaze do vzduchu. V našom meste máme nemocnicu, množstvo neziskových organizácií, občianskych združení, ktoré si zaslúžia pomoc. Ak by si chcel niekto kúpiť ohňostroj, nech si to rozmyslí a venuje financie na niečo zmysluplnejšie," uviedol Janas.



Riaditeľ NsP Považská Bystrica Igor Steiner pripomenul, že mesto dlhodobo podporuje nemocnicu a spolupracuje s ňou na viacerých projektoch. V minulých rokoch využila nemocnica financie určené pôvodne na silvestrovský program a ohňostroj na zakúpenie intenzivistických postelí pre neurologickú JIS a infúznych púmp pre detské oddelenie.



"Mesto nám tiež kúpilo moderný prístroj na liečbu dermatologických ochorení a z peňazí, ktoré mali smerovať na tohtoročný ohňostroj, sa kúpi sonograf pre novootvorenú endokrinologickú ambulanciu na vyšetrenie štítnej žľazy," doplnil Steiner s tým, že cena sonografu je asi 10.000 eur, dar mesta je 5000 eur.