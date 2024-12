Silvestrovské pobyty sú takmer vypredané, začína sa zlatý týždeň

Vysoké Tatry 27. decembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa začína takzvaný zlatý týždeň, teda obdobie, keď región zažíva najväčší nápor turistov v roku. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková pre TASR potvrdila, že aktuálne je obsadenosť miestnych hotelov takmer 100 percent a do sviatku Troch kráľov sa dajú nájsť už len posledné voľné izby.



"Zlatý týždeň sa v minulosti spájal najmä s charterovými letmi z Ruska, čo už však niekoľko rokov neplatí. Je však pravda, že zlatý týždeň je naďalej jedným z najobsadzovanejších týždňov v roku. Silvestrovské pobyty sú už takmer vypredané, čo platí až do 6. januára 2025, kedy končia zimné prázdniny," uviedla Blašková. Dodala, že okrem Slovákov je v súčasnosti vo Vysokých Tatrách najviac počuť tradične Poliakov, Čechov a Maďarov, registrujú však aj návštevníkov z Rumunska a pobaltských krajín, najmä z Litvy a Lotyšska.



Obsadenosť hotelov po sviatku Troch kráľoch je podľa Blaškovej o čosi menšia, zhruba na úrovni 50 percent. S nasledujúcimi prázdninami v susednej Českej republike a Poľsku a neskôr aj na Slovensku však Tatranci očakávajú ďalší nárast záujmu o lyžovačku v tamojších strediskách.



Aktuálne sú v regióne v prevádzke už takmer všetky lyžiarske strediská. Cez sviatky otvorili svoje brány aj tie menšie, napríklad v Lopušnej doline, Lučivnej či Liptovskej Tepličke. Okrem lyžovačky a turistiky môžu návštevníci využiť aj bežecké trate, na Štrbskom Plese upravili pre oba štýly 2,5-kilometrový okruh. Vzhľadom na nedostatok prírodného snehu zatiaľ nie je v prevádzke sánkarská dráha z Hrebienka. Z rovnakého dôvodu stavia Peter Petras miesto tradičného snehového betlehema pri Rainerovej chate len súsošie svätej rodiny. V Starom Smokovci je však návštevníkom k dispozícii ľadová plocha na korčuľovanie a na Hrebienku je každý deň od 9. do 16.15 h otvorený Tatranský ľadový dóm, ktorý je tento rok venovaný 30. výročiu návštevy Jána Pavla II.