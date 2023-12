Silvestrovský beh cez bratislavské mosty odštartuje v nedeľu doobeda

Bratislava 31. decembra (TASR) - Počas posledného dňa v tomto roku sa uskutoční 32. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty. Informuje o tom Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR.



Beh štartuje v nedeľu o 10.00 h pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Cieľ bude na bežeckom ovále štadióna v športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.



Organizátori priblížili, že po štarte sa pobeží cez Prístavný most, Prístavnú ulicu, Most Apollo, nábrežie Dunaja, cez Starý most dvakrát. Z neho sa Viedenskou cestou a hrádzou na petržalskej strane dostanú bežci k Mostu Lanfranconi. Most SNP nie je v itinerári z technických príčin.



Silvestrovský beh sa uskutoční po štvorročnej covidovej pauze. Na približne 11-kilometrový beh sa prihlásili stovky ľudí.