Silvestrovský beh v Prešove oslávi 40 rokov
Ako povedal primátor mesta František Oľha, teší ho, že beh už pred dvoma rokmi dokázali dostať do centra mesta na Hlavnú ulicu, ktorá tak skutočne žije v posledný deň v roku už od rána.
Autor TASR
Prešov 28. decembra (TASR) - Silvestrovský beh v Prešove oslávi jubilejný 40. ročník s bohatým programom a charitatívnym rozmerom. Uskutoční sa v stredu (31. 12.) so začiatkom o 9.00 h. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Jubileum oslávime tak, ako sa patrí, s atmosférou, ktorá zahreje aj v zimnom dni, s novými zážitkami, silnými príbehmi aj dobrou energiou, ktorá už štyri desaťročia spája bežcov, rodiny, dobrovoľníkov aj partnerov,“ povedala riaditeľka pretekov z OZ Prešov Running Eva Lange.
„Zároveň je to milá náhoda, že práve jubilejný ročník vyšiel na rok, kedy je Prešov európskym mestom športu. Zaujímavosťou a výnimočnosťou tohto ročníka je aj to, že pôjde v podstate o symbolický záver tohto nášho titulu, pretože silvestrovský beh je de facto posledným športovým podujatím európskeho mesta športu pre rok 2025,“ povedal Oľha.
Silvestrovský beh 2025 má tradične aj charitatívny rozmer. Tento rok podporí organizáciu IPčko Prešov, miesto, kde ľudia nachádzajú pomoc, počutie a oporu v ťažkých chvíľach. „Bežíme pre tých, ktorí potrebujú cítiť, že tu sme ako komunita, ako priatelia, ako ľudia,“ dodala Eva Lange.
V tejto súvislosti vznikol aj výnimočný detský kalendár, ktorý ilustrovali deti z východného Slovenska na tému Čo pomáha mojej duši nadýchnuť sa?
Štart aj cieľ behu bude opäť v centre mesta, kde vznikne pravá narodeninová atmosféra - hudba, občerstvenie, tombola a prekvapenia pre všetkých účastníkov aj divákov.
Na trati nájdu bežci tradičné aj nové kategórie. Detské behy sú pre najmenších športovcov. Charity run (3,7 km) je „beh s dobrým srdcom, z ktorého časť výťažku poputuje na charitatívne účely“. Hlavný beh (6,8 km) je „výzvou pre všetkých bežeckých nadšencov“. Tento rok sa podľa Hudáka stal hitom, vypredal sa aj po navýšení kapacity. Virtuálny Silvestrovský beh je pre tých, ktorí chcú osláviť športom záver roka, no nemôžu byť prítomní osobne.
Každého účastníka čaká aj špeciálna jubilejná medaila v tvare snehovej vločky ako symbol čistoty, zimnej radosti a jedinečnosti každého bežeckého príbehu.
