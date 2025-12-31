Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Silvestrovský beh v Senici oslavuje jubilejný 40. ročník

Ilustračné foto. Foto: TASR – Martin Palkovič

Autor TASR
Senica 31. decembra (TASR) - Silvestrovský beh v Senici v stredu oslavuje jubilejný 40. ročník. Detské kategórie už odštartovali, o 12.00 h pokračuje beh pre zdravie a o 12.15 h sa na trať spoločne vydajú muži a ženy. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Podujatie je súčasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára, Grand Prix Záhoria a Záhoráckeho detského bežeckého pohára a každoročne priťahuje stovky bežcov rôznych vekových kategórií. „Silvestrovský beh je jedným z najobľúbenejších športových podujatí v meste a vyhľadávajú ho aktívni športovci aj rekreační bežci, ktorí chcú posledný deň roka stráviť v pohybe,“ priblížila radnica.

Podujatie organizačne zabezpečuje mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica a komisia pre šport pri mestskom zastupiteľstve v Senici.
.

