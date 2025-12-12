< sekcia Regióny
Silvestrovský koncert odvysielajú na veľkoplošnej obrazovke
Filharmónia tiež avizuje tradičné Vianočné koncerty SF a Bratislavského chlapčenského zboru (BCHZ).
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva svojich priaznivcov na sviatočné koncerty. Silvestrovský koncert si budú môcť Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta pozrieť na veľkoplošnej obrazovke. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Upozornila aj na Adventný koncert v nedeľu 14. decembra, ktorý vyvrcholí jednou z najznámejších vianočných omší v Česku aj na Slovensku, dielom Česká mše vánoční od Jakuba Jana Rybu. Slovenský komorný orchester vystúpi spolu s členmi Speváckeho zboru Lúčnica. Sólistami adventného popoludnia budú klarinetisti Igor Františák, Gábor Varga a kvarteto operných spevákov - Veronika Bilová, Michaela Šebestová, Jozef Gráf a Gustáv Beláček.
Filharmónia tiež avizuje tradičné Vianočné koncerty SF a Bratislavského chlapčenského zboru (BCHZ). „Práve mladí speváci, členovia Bratislavského chlapčenského zboru, dokážu vytvoriť pravú atmosféru Vianoc svojimi anjelskými hlasmi, ktoré umocnia pocit blížiacich sa sviatočných chvíľ,“ poznamenáva SF. Sólistkou večerov bude sopranistka Eva Hornyáková, členka Opery Slovenského národného divadla a viacerí mladí speváci, členovia BCHZ. V programe nebude chýbať zmes vianočných kolied v úprave skladateľa a dirigenta Zdeňka Macháčka a slovenskej skladateľky Ľubice Čekovskej, známy hymnus Adeste fideles, Panis angelicus Césara Francka, či melódie ako Jingle Bells alebo The Little Drummer Boy. Na záver zaznie tradične Tichá noc, svätá noc Franza Grubera.
Vianočné koncerty v naštudovaní a pod taktovkou Ondreja Olosa, stáleho hosťujúceho dirigenta SF, sú v bratislavskej Redute na programe od 17. do 21. decembra. „Pre veľký záujem sa aj tento rok koná verejná generálka v stredu 17. decembra o 10.00 h,“ dodáva SF.
Jej sviatočné koncerty vyvrcholia na Silvestra a Nový rok. Uvedú ich členovia orchestra SF a Slovenského filharmonického zboru pod taktovkou Petra Valentoviča. Slovenská filharmónia privíta v svojej Koncertnej sieni dvoch medzinárodne uznávaných operných spevákov - sopranistku Slávku Zámečníkovú a barytonistu Petra Kellnera, sólistov Viedenskej štátnej opery. Program zostavili zo slávnych operných árií a zborov viacerých skladateľov - Gaetana Donizettiho, Giuseppe Verdiho, Charlesa Gounoda, Otta Nicolaia a ďalších. Koncerty sa uskutočnia v bratislavskej Redute 30. decembra o 19.00 h, 31. decembra o 16.00 h a v stredu 1. januára 2026 o 19.00 h.
Záznam koncertu Operného gala SF bude odvysielaný na Silvestra o 19.30 h na veľkoplošnej obrazovke na Hviezdoslavovom námestí.
