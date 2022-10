Šimečka a Droba si vedia predstaviť spoluprácu PS a SaS po voľbách

Bratislava 29. októbra (TASR) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba (SaS) a líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka si vedia predstaviť aj prípadnú povolebnú spoluprácu ich strán po voľbách do Národnej rady (NR) SR. Nateraz by do nich nešli ako koalícia. Spolu s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom (Team Bratislava, PS, SaS) skonštatovali, že ich spolupráca sa osvedčila práve v spojených komunálnych voľbách.



"Keď sme vraveli o tom, že to dáva dobrú nádej, základ pre spoluprácu na celonárodnej úrovni, nemysleli sme tým v tejto chvíli predvolebnú spoluprácu do volieb do NR SR. Mysleli sme tým spoluprácu po voľbách, napríklad. Ktovie, v akej konštelácii to bude," skonštatoval Šimečka.



Doterajšia spolupráca v komunále za posledné roky podľa neho i podľa Drobu dokázala, že ich vzťahy sú dobré, vedia v praxi fungovať. Hovoria o hodnotovej i programovej blízkosti.



Šéf BSK skonštatoval, že strany PS, Team Bratislava a SaS sa pred rokmi vzhľadom na blízkosť hodnotového nastavenia strán začnú spoluprácu na komunálnej úrovni a uvidia, čo ďalej. Spoluprácu vníma ako konštruktívnu. Verí, že to, čo spolu dokázali, budú vedieť posúvať aj ďalej.



Vallo doplnil, že bude držať palce SaS a PS aj vo voľbách do NR SR. Deklaroval však, že ak sa mu podarí zvíťaziť, bude sa naplno venovať mestu a riešeniu jeho problémov.