Šimko a Sitkár kritizujú hlasovanie o košických mestských častiach

Košice 28. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady SR Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD) kritizujú hlasovanie košického mestského zastupiteľstva z 24. apríla s tým, že nepodporilo zníženie počtu mestských častí (MČ) Košíc priamo v parlamente. Ich návrh hovorí o znížení počtu mestských častí zo súčasných 22 na šesť.



Šimko so Sitkárom, ktorý je zároveň poslancom košického MsZ, už predtým avizovali, že majú ambíciu znížiť počet mestských častí novelou zákona. Upozorňujú, že rozhodnutie je potrebné prijať do konca roka 2025, keďže zmeny územnej povahy môžu byť prijaté rok pred konaním sa nasledujúcich volieb.



Na podporu návrhu žiadali o mandát košického zastupiteľstva dvomi návrhmi uznesení. Tie predstavili Sitkár a mestský poslanec Patrik Géci (Hlas-SD). Za prijatie však hlasovali len ôsmi, respektíve deviati mestskí poslanci. „Je nespochybniteľné, že väčšina poslancov mestského zastupiteľstva nemá záujem vyriešiť túto tému a ak bude len na nich, tak 22 mestských častí ostane naďalej realitou a zároveň výsmechom ako Košičanom, tak aj do sveta,“ uviedol Šimko v reakcii.



Podľa Sitkára väčšina poslancov „nechce“ ušetriť z balíka viac ako osem miliónov eur, ktoré ročne idú na platy v 22 mestských častiach. „Alibizmus v košickom mestskom zastupiteľstve pokračuje ďalej,“ uviedol v spoločnej tlačovej správe. Obaja poslanci sú v petičnom výbore petície za racionalizáciu počtu mestských častí.



Celkovo bolo na rokovaní odprezentovaných šesť modelov na zmenu počtu mestských častí Košíc. MsZ ich vzalo na vedomie. Zaoberať by sa nimi mali aj odborné komisie mesta Košice, rada starostov i mestská rada. Košický primátor Jaroslav Polaček zopakoval, že v súvislosti s novým prerozdelením Košíc je potrebné počkať na odbornú analýzu, ktorej vypracovanie MsZ odobrilo už predtým.