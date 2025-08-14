< sekcia Regióny
Šimko a Sitkár navrhujú pre Košice 51 poslancov a 3 viceprimátorov
Podľa dvojice poslancov NR SR ide o iniciatívny návrh s cieľom zabezpečiť racionalizáciu počtu mestských častí (MČ) v Košiciach, ktorých je v súčasnosti 22.
Autor TASR
Košice/Bratislava 14. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD), ktorý je tiež košickým mestským poslancom, podali do parlamentu návrh novely zákona o meste Košice. Navrhujú zvýšiť počet mestských poslancov zo 41 na 51. Zároveň by primátora mohli po novom zastupovať traja namiesto doterajších dvoch námestníkov.
Podľa dvojice poslancov NR SR ide o iniciatívny návrh s cieľom zabezpečiť racionalizáciu počtu mestských častí (MČ) v Košiciach, ktorých je v súčasnosti 22. „Na to, aby sa docielil želaný efekt, je potrebné dať demokratickým zastúpením občanom možnosť zvoliť si poslanca mestského zastupiteľstva (MsZ) aj z MČ, ktorá dnes zastúpená nie je,“ uvádzajú v dôvodovej správe s tým, že doplnením počtu poslancov by tak nedošlo k narušeniu doterajšieho systému vo volebných obvodoch.
Čo sa týka funkcie viceprimátorov, podľa návrhu by jeden z nich mal mať kompetencie stanovené najmä pre výkon potrieb MČ vrátane procesu ich racionalizácie, kompetencií, potrieb obyvateľov v nich žijúcich, ako aj komunikácie s ich volenými zástupcami.
Účinnosť novely navrhujú dňom jej vyhlásenia, pričom zmena počtu poslancov MsZ by mala platiť od najbližších volieb do orgánov samosprávy obcí. „Ak zákon prejde prvým čítaním v septembri, môžeme reformu dotiahnuť a spustiť už od roku 2030,“ uviedli Šimko a Sitkár na sociálnej sieti. Šimko pre TASR dodal, že o územnom usporiadaní, respektíve o samotnom počte MČ, by sa mohlo hovoriť v druhom čítaní.
O znížení počtu MČ v Košiciach sa vedie diskusia dlhodobo. Podľa predchádzajúcej novely zákona by mohli o štruktúre MČ rozhodovať poslanci MsZ. Zmenu zákona, ktorá umožnila zrušenie či zlúčenie MČ bez konania miestneho referenda, napadol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka na podnet 14 MČ. Ústavný súd (ÚS) SR následne v júni časť zákona pozastavil, kým nerozhodne o jej súlade s ústavou.
