Šimko: Menej mestských častí Košíc zlepší financie
Znížením počtu mestských častí Košíc, ktorých je v súčasnosti 22, sa zefektívni fungovanie samosprávy a ušetria sa milióny eur v prospech obyvateľov mesta.
Autor TASR
Košice 23. októbra (TASR) - Znížením počtu mestských častí Košíc, ktorých je v súčasnosti 22, sa zefektívni fungovanie samosprávy a ušetria sa milióny eur v prospech obyvateľov mesta. Zdôraznil to vo štvrtok na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý spolu s poslancom Andrejom Sitkárom (Smer-SD) predložil návrh novely zákona o meste Košice. Cieľom je podľa nich racionalizácia fungovania metropoly východu.
Šimko poukazuje na to, že len na chod mestských častí vynakladá mesto 8,7 milióna eur ročne, čo predstavuje takmer 36 miliónov eur za štyri roky. Financie by sa pritom dali využiť na potrebné investície. Navrhovaný model štyroch mestských častí - Košice 1 až 4 podľa poslanca reflektuje administratívne členenie okresov. Informoval, že návrh už bol prerokovaný s viacerými ministerstvami, ktoré sa podieľajú na jeho príprave. Zmena má byť pripravená tak, aby nadobudla účinnosť od roku 2030. „Rok 2030 nie je žiadna mantra, ale rozumný časový rámec dohodnutý s mestom Košice, aby bol prechod postupný a dobre pripravený,“ skonštatoval Šimko.
Zmena podľa neho prinesie efektívnejšiu správu mesta, no zároveň zachová identitu jednotlivých častí. „Žiadna mestská časť nepríde o svoju identitu - názvy, história a symbolika ostanú zachované. Mení sa len administratívne riadenie,“ uviedol Šimko. Dodal, že téme sa venujú už viac ako rok a pol vrátane verejnej diskusie a zozbierania viac ako 10.000 podpisov a stoviek podnetov od ľudí. Jedným z kompromisov je podľa Šimka aj návrh zvýšiť počet mestských poslancov o desať na 51, aby mala každá súčasná mestská časť svojho zástupcu v košickom zastupiteľstve.
Sitkár zároveň poukázal na to, že v rámci navrhovanej zmeny sa počet poslancov v mestských častiach zníži zo 178 približne o 100. „Zároveň navrhujeme zníženie koeficientu pre výpočet odmien poslancov z 15-násobku na desaťnásobok minimálnej mzdy, čo sa týka mesta, a čo sa týka mestskej časti z desaťnásobku na sedemnásobok. Financie na odmeny takto neprekročia terajší rozpočet, naopak, vznikne tam ešte úspora niekoľko desiatok tisíc eur,“ povedal.
Súčasťou návrhu je aj zmena, aby košického primátora mohli po novom zastupovať traja námestníci namiesto doterajších dvoch. Tretí viceprimátor by mal kompetencie stanovené najmä pre výkon potrieb mestských častí. Novelu zákona o meste Košice posunuli poslanci NR SR začiatkom októbra do druhého čítania.
