Šimkovičová: Kultúrne inštitúcie v Košiciach si vyžadujú investície

Bratislava 28. februára (TASR) - Kultúrne inštitúcie v Košiciach si vyžadujú nemalé investície. Skonštatovala to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) potom, ako v stredu navštívila Štátnu filharmóniu Košice, Štátnu vedeckú knižnicu a Národné divadlo v Košiciach. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Bačinská.



"Všetky tieto inštitúcie sídlia v nádherných historických priestoroch, ktoré však majú niečo spoločné. Vyžadujú si nemalé investície do infraštruktúry a predovšetkým jasnú víziu na dlhšie časové obdobie. A to už je výzva pre nás," uviedla Šimkovičová.



Ministerka sa v stredu po výjazdovom rokovaní na východe Slovenska stretla s vedením spomínaných inštitúcií. Podľa slov Bačinskej si tiež vypočula ich pripomienky k zlepšeniu fungovania. Potvrdiť mala tiež, že pre súčasné vedenie rezortu je podpora kultúrnych inštitúcií v regióne jednou z priorít a urobí v tomto smere maximum.