Šimonovany a Malé Bielice v Partizánskom čoskoro spojí cyklotrasa

Partizánske 14. septembra (TASR) - Výstavbu cyklistického chodníka, ktorý spája mestské časti Šimonovany a Malé Bielice v Partizánskom, čoskoro dokončia. Stavbu mala spoločnosť pôvodne zrealizovať v skoršom termíne, vyššie sú i náklady. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková.



"Aktuálne je stavba na 90 percent hotová. Menšie zdržanie spôsobilo pozastavenie prác z dôvodu schválenia dodatku riadiacim orgánom," uviedla Kukučková.



Dodatok, ktorý je aktuálne na schválení, podľa nej rieši naviac práce súvisiace so stabilizáciou podložia, odstránením torza starého mosta či výmenou plechov na rekonštruovanej lávke. "Cena diela by po jeho schválení presiahla 1,5 milióna eur," doplnila.



Pôvodne mal TSK za práce zaplatiť 1.325.876,65 eura. V zmysle prvého dodatku zmluvy o dielo so spoločnosťou Strabag sa cena zvýšila o 198.123,31 eura. Na výstavbu získal TSK zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu.



S výstavbou prvého úseku Hornonitrianskej cyklomagistrály začala spoločnosť v apríli tohto roka. Úsek má dĺžku 4,6 kilometra. Súčasťou cyklotrasy bude i mobiliár, ktorý tvoria dva drevené altánky, stojany na bicykle, odpadkové koše, lavičky či servisné stojany. "Zhotoviteľ i investor verejnosť opätovne upozorňujú, že i keď je cyklotrasa takmer hotová, nie je skolaudovaná. Ide stále o stavbu, pohyb po nej je preto len na vlastné riziko," zdôraznila Kukučková.