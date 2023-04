Šimonovany s Malými Bielicami spojí cyklotrasa

Partizánske 13. apríla (TASR) - Partizánsku časť Šimonovany spojí s Malými Bielicami cyklotrasa. Prvý úsek hornonitrianskej cyklomagistrály povedie po korune hrádze rieky Nitra, s jeho výstavbou začal investor - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vo štvrtok poklepaním základného kameňa stavby. Cyklistickú trasu za 1,3 milióna eur bude financovať z fondov Európskej únie.



"Hornonitrianska cyklomagistrála bude mať po svojom dokončení 70 kilometrov, ide o druhý veľký projekt TSK po Vážskej cyklomagistrále. Začíname ho prvým úsekom s dĺžkou 4,6 kilometra Partizánske - Šimonovany," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Výstavba úseku má podľa neho trvať 52 dní, teda necelé dva mesiace. "Tento úsek bude stáť 1,3 milióna eur, získali sme naň peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu," doplnil. Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag.



Samospráva Partizánskeho mala investíciu pôvodne realizovať v rámci cezhraničného projektu, Valašské Meziříčí však pre finančnú náročnosť svojho zámeru od realizácie ustúpilo. Mesto sa neskôr dohodlo s krajskou samosprávou, že projekt zabezpečí TSK, pripomenul primátor Jozef Božik.



S výstavbou cyklotrasy chce samospráva podľa neho pokračovať, získala totiž súkromné zdroje z nadácie na výstavbu úseku ďalej až do priemyselného parku. "Ide o ďalších 1,4 kilometra. To znamená, ak všetko dobre dopadne, v tomto roku by v Partizánskom mohlo pribudnúť viac ako šesť kilometrov cyklochodníkov s tým, že ďalších 0,5 kilometra pribudne priamo na Námestí SNP v rámci rekonštrukcie južnej vetvy," priblížil.



Krajská samospráva pripravuje už ďalší úsek Hornonitrianskej cyklomagistrály, a to smerom na bystričiansku časť Chalmová, na projekt chce žiadať financie z Plánu obnovy a odolnosti SR, avizoval Baška. V pláne má i úseky v Chrenovci-Brusne, Bojniciach a Bošanoch.