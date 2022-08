Šimpanzy či orangutany dostávajú v bratislavskej zoo mrazené pochúťky

Bratislava 5. augusta (TASR) - Šimpanzy či orangutany dostávajú počas teplých dní v bratislavskej zoo zamrazené ovocné pochúťky. Podobné maškrty robia aj medveďovi, ktorý si z ľadovej kocky dokáže vylízať a pazúrmi vyškriabať lesné ovocie. Pre TASR to uviedla Alexandra Ritterová zo Zoologickej záhrady Bratislava.



Mnohé zvieratá chovatelia počas teplých dní ochladzujú vodou. Lamy, vtáky nandu či emu sa sprchujú. Nosorožcom a diviakom vytvárajú bahniská, v ktorých sa ochladzujú. Bahno im zároveň slúži na ochranu kože, opisuje Ritterová. Bazén má k dispozícii medveď a hroch.



"Belane tundrové pochádzajúce z chladných miest našej planéty sme na leto umiestnili do zázemia v najchladnejšej časti našej zoo," povedala Ritterová. Pokračuje, že pandy červené tiež preferujú chladnejšiu klímu. Vo svojom výbehu majú obrovský strom, na ktorom trávia celý deň a poskytuje im chládok. "Okrem toho v ich okolí sú dve jazierka, ktoré tiež slúžia na ochladenie vzduchu," poznamenala.



Návštevníci môžu pozorovať pásavce či korytnačky v ich vonkajších letných výbehoch. V lete sú zvieratá najaktívnejšie predpoludním a podvečer, uviedla Ritterová. Doplnila, že počas obeda viaceré zvieratá šetria energiu a odpočívajú.



Chovatelia podľa Ritterovej intenzívnejšie kontrolujú, či majú zvieratá dostatok vody. "Letné obdobie je úžasné v tom, že poskytuje dostatok čerstvej zelenej trávy, ktorá sa zvieratám kosí, ako aj letniny - čerstvé listy a konáre stromov, ktoré dostávajú napríklad naše žirafy," poukázala. Ritterová tvrdí, že počas leta dávajú zvieratám aj viac minerálov, aby sa pokryl ich zvýšený výdaj.



Zvieratá zostávajú v lete dlhšie vo svojich vonkajších výbehoch. Zoo podľa Ritterovej dbá na to, aby mali dostatok možností na úkryt. Veľa tieňa spravia stromy. Podotkla, že ak sa zvieratá rozhodnú, môžu sa skryť aj vo vnútornej miestnosti, do ktorej majú stály prístup.



"V porovnaní so zvyškom Bratislavy je klíma v našej zoo o pár stupňov chladnejšia. Povodie riečky Vydrice a výbežok karpatského lesa vytvárajú jedinečné prostredie, veľmi príjemné aj počas horúcich dní," priblížila Ritterová.