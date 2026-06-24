Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
< sekcia Regióny

Simulačné centrum detskej nemocnice získalo medzinárodnú akreditáciu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Centrum MEDSIM pri banskobystrickej detskej nemocnici funguje od roku 2022. Špecializovaný výcvik v ňom za posledné roky absolvovali stovky domácich aj zahraničných zdravotníkov.

Autor TASR
Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Simulačné a vzdelávacie centrum MEDSIM pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) Banská Bystrica získalo medzinárodne uznávanú akreditáciu od spoločnosti SESAM. Prestížne ocenenie získalo pracovisko ako vôbec prvé svojho druhu na Slovensku. TASR o tom informovala referentka komunikácie nemocnice Alena Šperková.

Centrum MEDSIM pri banskobystrickej detskej nemocnici funguje od roku 2022. Špecializovaný výcvik v ňom za posledné roky absolvovali stovky domácich aj zahraničných zdravotníkov. „Získanie tejto medzinárodnej akreditácie je potvrdením, že naše procesy, technické vybavenie a metodika výučby sú plne porovnateľné so špičkovými medicínskymi centrami v Európe. Naším cieľom bolo od začiatku priniesť na Slovensko vzdelávací systém, ktorý priamo zvyšuje bezpečnosť malých pacientov priamo pri lôžku,“ uviedla Šperková.

Simulačné centrum v Banskej Bystrici je unikátne i tým, že sa ako jediné nenachádza na akademickej, ale na nemocničnej pôde. Špecializuje sa na pediatrickú simulačnú medicínu a urgentné stavy u detských pacientov, zdravotníkom umožňuje nacvičovať raritné a kritické stavy na počítačom riadených pacientskych figurínach.

„Lekárske tímy si tak v simulovaných priestoroch operačných sál či jednotiek intenzívnej starostlivosti trénujú koordináciu a krízovú komunikáciu bez akéhokoľvek rizika pre skutočného pacienta,“ priblížila Šperková s tým, že akreditácia otvára pre nemocnicu nové možnosti medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do globálnych výskumných projektov.
.

Neprehliadnite

Blanár v Paname rokoval o ďalšej podpore kandidatúry SR v BR OSN

V stredu sa začína volebná kampaň, kandidáti majú finančné limity

Program MS v noci zo stredy 24. na štvrtok 25. júna

R. RAŠI VYHLÁSIL VOĽBY DO ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA 24. OKTÓBRA