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Simulačné centrum detskej nemocnice získalo medzinárodnú akreditáciu
Centrum MEDSIM pri banskobystrickej detskej nemocnici funguje od roku 2022. Špecializovaný výcvik v ňom za posledné roky absolvovali stovky domácich aj zahraničných zdravotníkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Simulačné a vzdelávacie centrum MEDSIM pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) Banská Bystrica získalo medzinárodne uznávanú akreditáciu od spoločnosti SESAM. Prestížne ocenenie získalo pracovisko ako vôbec prvé svojho druhu na Slovensku. TASR o tom informovala referentka komunikácie nemocnice Alena Šperková.
Centrum MEDSIM pri banskobystrickej detskej nemocnici funguje od roku 2022. Špecializovaný výcvik v ňom za posledné roky absolvovali stovky domácich aj zahraničných zdravotníkov. „Získanie tejto medzinárodnej akreditácie je potvrdením, že naše procesy, technické vybavenie a metodika výučby sú plne porovnateľné so špičkovými medicínskymi centrami v Európe. Naším cieľom bolo od začiatku priniesť na Slovensko vzdelávací systém, ktorý priamo zvyšuje bezpečnosť malých pacientov priamo pri lôžku,“ uviedla Šperková.
Simulačné centrum v Banskej Bystrici je unikátne i tým, že sa ako jediné nenachádza na akademickej, ale na nemocničnej pôde. Špecializuje sa na pediatrickú simulačnú medicínu a urgentné stavy u detských pacientov, zdravotníkom umožňuje nacvičovať raritné a kritické stavy na počítačom riadených pacientskych figurínach.
„Lekárske tímy si tak v simulovaných priestoroch operačných sál či jednotiek intenzívnej starostlivosti trénujú koordináciu a krízovú komunikáciu bez akéhokoľvek rizika pre skutočného pacienta,“ priblížila Šperková s tým, že akreditácia otvára pre nemocnicu nové možnosti medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do globálnych výskumných projektov.
Centrum MEDSIM pri banskobystrickej detskej nemocnici funguje od roku 2022. Špecializovaný výcvik v ňom za posledné roky absolvovali stovky domácich aj zahraničných zdravotníkov. „Získanie tejto medzinárodnej akreditácie je potvrdením, že naše procesy, technické vybavenie a metodika výučby sú plne porovnateľné so špičkovými medicínskymi centrami v Európe. Naším cieľom bolo od začiatku priniesť na Slovensko vzdelávací systém, ktorý priamo zvyšuje bezpečnosť malých pacientov priamo pri lôžku,“ uviedla Šperková.
Simulačné centrum v Banskej Bystrici je unikátne i tým, že sa ako jediné nenachádza na akademickej, ale na nemocničnej pôde. Špecializuje sa na pediatrickú simulačnú medicínu a urgentné stavy u detských pacientov, zdravotníkom umožňuje nacvičovať raritné a kritické stavy na počítačom riadených pacientskych figurínach.
„Lekárske tímy si tak v simulovaných priestoroch operačných sál či jednotiek intenzívnej starostlivosti trénujú koordináciu a krízovú komunikáciu bez akéhokoľvek rizika pre skutočného pacienta,“ priblížila Šperková s tým, že akreditácia otvára pre nemocnicu nové možnosti medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do globálnych výskumných projektov.