Simulovaná nehoda autobusu v tuneli preverila záchranné zložky

Ovčiarsko 9. mája (TASR) - Súčinnosť zložiek Integrovaného záchranného systému a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vo štvrtok predpoludním preverila simulovaná dopravná nehoda autobusu v tuneli Ovčiarsko, ktorý je súčasťou diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.



Organizátori súčinnostného taktického cvičenia nasimulovali dopravnú nehodu autobusu s 15 pasažiermi, šoférovi ktorého prišlo nevoľno a stratil vedomie. Postupne vrazil do dvoch osobných vozidiel, pričom pri nehode prišli o život dvaja ľudia a ďalších osem osôb utrpelo zranenia.



Popri zdravotníckych záchranároch vyrazili na miesto nehody z dvoch smerov tunela aj hasiči. "V súčasnosti tu zasahuje 22 hasičov z hasičských staníc v Žiline a Bytči, Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline a zo Strednej školy požiarnej ochrany v Žiline," priblížila krajská hovorkyňa hasičov Mária Pohanková Zahatlanová.



Podľa bezpečnostného technika pre tunely NDS Jaroslava Štrbu sa cvičenia v takomto rozsahu vykonávajú pravidelne raz za štyri roky. "Tunel je uzavretý priestor, kde je ťažšia koordinácia. Preto sa cvičenia vykonávajú pravidelne, aby si jednotlivé zložky overili svoje zásahové plány a aby sme aj my overili technologické vybavenie tunelov. Je dôležité, aby záchranné zložky poznali terén, kde sa nachádzajú a aby koordinácia medzi jednotlivými službami fungovala v záujme rýchlejšieho vykonania zásahu," poznamenal Štrba.



Tunel Ovčiarsko je dlhý 2367 metrov, prerazený bol v roku 2016 a do užívania ho odovzdali o päť rokov neskôr. Tento dvojrúrový diaľničný tunel je spolu s neďalekým tunelom Žilina súčasťou južného obchvatu Žiliny.