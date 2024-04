Simulovaná nehoda v Leviciach preverila pripravenosť zdravotníkov

Levice 11. apríla (TASR) - Simulovaná dopravná nehoda pri Leviciach vo štvrtok ráno preverila pripravenosť zdravotníkov na udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO). Zorganizovala ju Nemocnica Agel Levice v spolupráci s edukačným a tréningovým centrom Agel Merea.



Havária cisterny a autobusu, záchranárske práce a následný seminár preverili a vyškolili zdravotníkov, záchranárov a lekárov, ktorí pri riešení podobných situácií spolupracujú. Cvičenie sa konalo za plnej prevádzky urgentného príjmu, potvrdil riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



UHPO zahŕňa všetky udalosti, pri ktorej sú minimálne traja ľudia vystavení závažnému ohrozeniu zdravia alebo bezprostrednému ohrozeniu života, prípadne ak je na mieste nehody postihnutých desať a viac osôb, z ktorých minimálne jeden ranený je so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života.



V nemocnici, ktorá prijíma pacientov z UHPO, sa aktivuje traumatologický plán s následnou reorganizáciou činnosti ambulantných, diagnostických a lôžkových pracovísk nemocnice. "Okrem toho je potrebné pripraviť zvýšené množstvo liekov, krvných prípravkov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Do úvahy musíme brať zvýšené nároky na vnútroareálovú dopravu a obslužné činnosti. Množstvo cielených organizačných opatrení v nemocnici zasiahne do jej bežnej prevádzky," skonštatoval Belanský.



Simulačný tréning v podobe praktického workshopu UHPO je jednou z alternatív, ako sa pripraviť na silnú stresovú záťaž pre zasahujúcich.