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Simulovaná zrážka cisterny s vlakom preverila záchranné zložky
Hasiči zabezpečili priestor udalosti, vytvorili podmienky na bezpečnú prácu ostatných zložiek a následne sa zamerali na vyslobodzovanie vodiča cisterny a cestujúcich z poškodeného vlaku.
Autor TASR
Komárno 3. júna (TASR) - Simulovaná zrážka cisterny s vlakom v Komárne preverila pripravenosť záchranných zložiek na udalosť s hromadným postihnutím osôb. Rozsiahle cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému pripravila Záchranná zdravotná služba ZaMED spolu s Hasičským a záchranným zborom v Komárne. Zapojilo sa doň päť výjazdových posádok záchrannej zdravotnej služby, z toho jedna posádka v režime RV (rendez-vous systém), informovali organizátori.
Modelový scenár simuloval náraz vlaku do cisternového vozidla s možným výskytom nebezpečnej látky. Na mieste bol zranený vodič cisterny a približne 20 cestujúcich z vlaku, z ktorých viacerí zostali zakliesnení a potrebovali okamžitú pomoc.
Záchranári na mieste realizovali triáž, poskytovali pacientom neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravovali ich na ďalší presun. Podľa záchranárov sa pri takýchto spoločných cvičeniach v praxi preveruje aj to, ako dobre funguje komunikácia, velenie, logistika a vzájomná súčinnosť jednotlivých zložiek, skonštatoval Matej Polák, riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Na zásahu sa priamo vo výjazdových posádkach zúčastnili aj inštruktori kurzu AHDR (All Hazards Disaster Response), ktorý je zameraný na prípravu zdravotníkov na udalosti s hromadným postihnutím osôb a hromadné nešťastia. Ich účasť umožnila preveriť postupy podľa najnovších odborných poznatkov priamo v podmienkach cvičenia. Skúsenosti z praktického zásahu následne inštruktori využijú pri vzdelávaní ďalších zdravotníckych záchranárov z celého Slovenska.
Hasiči zabezpečili priestor udalosti, vytvorili podmienky na bezpečnú prácu ostatných zložiek a následne sa zamerali na vyslobodzovanie vodiča cisterny a cestujúcich z poškodeného vlaku. Na bezpečnosť v okolí miesta zásahu, usmerňovanie dopravy a vytváranie podmienok na plynulú prácu zasahujúcich zložiek dohliadal Policajný zbor SR v spolupráci s Mestskou políciou Komárno. Nemocnica Agel Komárno sa do cvičenia zapojila prijímaním pacientov po ich triedení zdravotníkmi.
Cvičenie ukázalo, že pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb nerozhoduje iba počet posádok na mieste. Rovnako dôležitá je rýchla výmena informácií, jasné velenie, správne triedenie pacientov a schopnosť jednotlivých zložiek plynulo nadviazať na prácu ostatných. „Práve takéto cvičenia ukazujú, kde systém funguje dobre a kde je ešte priestor na zlepšenie. Scenár bol navrhnutý tak, aby preveril nielen odborné postupy, ale aj rozhodovanie, komunikáciu a nadväznosť jednotlivých krokov v reálnom čase,“ zhodnotil Patrik Brna, vedúci Tréningového centra ZaMED a koordinátor cvičenia.
Záchranná zdravotná služba ZaMED bola založená v roku 2005. Poskytuje nepretržitú neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich stavoch a pri ochoreniach, ktoré by mohli viesť k závažnému poškodeniu zdravia. Ročne ošetrí viac ako 25.000 pacientov a jej posádky najazdia viac ako 1,3 milióna kilometrov.
Súčasťou ZaMED je aj Tréningové centrum, v ktorom sa od svojho vzniku uskutočnilo viac ako 720 kurzov a školeniami prešlo vyše 4800 účastníkov. V roku 2026 zároveň získalo akreditáciu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako vzdelávacia inštitúcia v oblasti celoživotného vzdelávania.
Modelový scenár simuloval náraz vlaku do cisternového vozidla s možným výskytom nebezpečnej látky. Na mieste bol zranený vodič cisterny a približne 20 cestujúcich z vlaku, z ktorých viacerí zostali zakliesnení a potrebovali okamžitú pomoc.
Záchranári na mieste realizovali triáž, poskytovali pacientom neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravovali ich na ďalší presun. Podľa záchranárov sa pri takýchto spoločných cvičeniach v praxi preveruje aj to, ako dobre funguje komunikácia, velenie, logistika a vzájomná súčinnosť jednotlivých zložiek, skonštatoval Matej Polák, riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Na zásahu sa priamo vo výjazdových posádkach zúčastnili aj inštruktori kurzu AHDR (All Hazards Disaster Response), ktorý je zameraný na prípravu zdravotníkov na udalosti s hromadným postihnutím osôb a hromadné nešťastia. Ich účasť umožnila preveriť postupy podľa najnovších odborných poznatkov priamo v podmienkach cvičenia. Skúsenosti z praktického zásahu následne inštruktori využijú pri vzdelávaní ďalších zdravotníckych záchranárov z celého Slovenska.
Hasiči zabezpečili priestor udalosti, vytvorili podmienky na bezpečnú prácu ostatných zložiek a následne sa zamerali na vyslobodzovanie vodiča cisterny a cestujúcich z poškodeného vlaku. Na bezpečnosť v okolí miesta zásahu, usmerňovanie dopravy a vytváranie podmienok na plynulú prácu zasahujúcich zložiek dohliadal Policajný zbor SR v spolupráci s Mestskou políciou Komárno. Nemocnica Agel Komárno sa do cvičenia zapojila prijímaním pacientov po ich triedení zdravotníkmi.
Cvičenie ukázalo, že pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb nerozhoduje iba počet posádok na mieste. Rovnako dôležitá je rýchla výmena informácií, jasné velenie, správne triedenie pacientov a schopnosť jednotlivých zložiek plynulo nadviazať na prácu ostatných. „Práve takéto cvičenia ukazujú, kde systém funguje dobre a kde je ešte priestor na zlepšenie. Scenár bol navrhnutý tak, aby preveril nielen odborné postupy, ale aj rozhodovanie, komunikáciu a nadväznosť jednotlivých krokov v reálnom čase,“ zhodnotil Patrik Brna, vedúci Tréningového centra ZaMED a koordinátor cvičenia.
Záchranná zdravotná služba ZaMED bola založená v roku 2005. Poskytuje nepretržitú neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich stavoch a pri ochoreniach, ktoré by mohli viesť k závažnému poškodeniu zdravia. Ročne ošetrí viac ako 25.000 pacientov a jej posádky najazdia viac ako 1,3 milióna kilometrov.
Súčasťou ZaMED je aj Tréningové centrum, v ktorom sa od svojho vzniku uskutočnilo viac ako 720 kurzov a školeniami prešlo vyše 4800 účastníkov. V roku 2026 zároveň získalo akreditáciu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako vzdelávacia inštitúcia v oblasti celoživotného vzdelávania.