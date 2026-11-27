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Sirény v Bratislave išli z areálu, do ktorého vnikli neznáme osoby
Na sociálnej sieti sa v piatok objavili otázky obyvateľov Ružinova aj video zachytávajúce nočnú Bratislavu.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Nočné sirény v bratislavskej mestskej časti Ružinov pochádzali z areálu pripravovaného rezidenčného projektu na Hraničnej ulici. Vnikli do neho neznáme osoby a v dôsledku technického zlyhania spustil alarm neštandardný zvukový signál. TASR o tom v súvislosťami so sťažnosťami obyvateľov na sociálnych sieťach informovala Daniela Tomášková zo spoločnosti YIT Slovakia. Mestská časť Ružinov na sociálnej sieti informovala o stanovisku firmy tiež.
„Bližšie preverovanie nočného incidentu na Hraničnej ulici 16 potvrdilo, že v našom areáli naozaj došlo k neoprávnenému vniknutiu cudzích osôb. Bohužiaľ, v dôsledku technického zlyhania bezpečnostného systému sa spustil neštandardný zvukový signál, ktorý sa nepoužíva za bežných okolností. Uvedomujeme si, že charakter sirény mohol u obyvateľov vyvolať znepokojenie. V spolupráci s bezpečnostnou službou sme zabezpečili úpravu nastavenia systému tak, aby sa tento typ zvukového signálu už nepoužil,“ uviedla Tomášková.
Na sociálnej sieti sa v piatok objavili otázky obyvateľov Ružinova aj video zachytávajúce nočnú Bratislavu. Vo videu znie kolísavý tón sirény. Podobný tón využívajú sirény civilnej ochrany pri všeobecnom ohrození, prípadne leteckom poplachu. Incident sa podľa YIT Slovakia stal v piatok o 1.20 h.
„Bližšie preverovanie nočného incidentu na Hraničnej ulici 16 potvrdilo, že v našom areáli naozaj došlo k neoprávnenému vniknutiu cudzích osôb. Bohužiaľ, v dôsledku technického zlyhania bezpečnostného systému sa spustil neštandardný zvukový signál, ktorý sa nepoužíva za bežných okolností. Uvedomujeme si, že charakter sirény mohol u obyvateľov vyvolať znepokojenie. V spolupráci s bezpečnostnou službou sme zabezpečili úpravu nastavenia systému tak, aby sa tento typ zvukového signálu už nepoužil,“ uviedla Tomášková.
Na sociálnej sieti sa v piatok objavili otázky obyvateľov Ružinova aj video zachytávajúce nočnú Bratislavu. Vo videu znie kolísavý tón sirény. Podobný tón využívajú sirény civilnej ochrany pri všeobecnom ohrození, prípadne leteckom poplachu. Incident sa podľa YIT Slovakia stal v piatok o 1.20 h.