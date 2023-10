Obec Sirk získala vyše 434.000 eur na rozšírenie kapacít v škôlke

Sirk 12. októbra (TASR) - Obec Sirk v okrese Revúca bude môcť z plánu obnovy a odolnosti čerpať na rozšírenie kapacít v materskej škole viac ako 434.000 eur. Obecná škôlka pre nedostatok miest v súčasnosti funguje v dvojzmennej prevádzke, kapacita sa vďaka realizácii projektu viac ako zdvojnásobí. Pre TASR to uviedol starosta Daniel Fakla.



"Zmluvy už máme podpísané, aktuálne sa kontroluje verejné obstarávanie. Dohodnutý je aj harmonogram prác s firmou, ktorá to má realizovať," priblížil pre TASR starosta. Vo verejnom obstarávaní uspela s najnižšou ponukou spoločnosť Reinter z Humenného, práce by po začatí mali trvať približne pol roka.



Materská škola v Sirku má v súčasnosti kapacitu pre 21 detí, v dvojzmennej prevádzke ich tu však chodí 38. Prístavbou nového pavilónu sa počet miest viac ako zdvojnásobí. "Kapacita bude 50 detí, veľmi nám to pomôže," skonštatoval Fakla. Ako dodal, počas výstavby nového pavilónu bude škôlka fungovať v bežnom režime, keď sa však práce presunú do starej budovy, prijať budú zrejme musieť aj dočasné obmedzenia.