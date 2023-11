Širkovce nevyužijú dotáciu na kanalizáciu, projekt sa predražil

Širkovce 9. novembra (TASR) - Obec Širkovce v okrese Rimavská Sobota nevyužije dotáciu na dobudovanie kanalizácie vo výške 2,1 milióna eur. Projekt sa predražil a samospráva musela od zmluvy o poskytnutí financií z európskych zdrojov odstúpiť. Pre TASR to uviedol starosta obce Zoltán Szaniszló.



Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku na dobudovanie kanalizácie podpísala obec ešte koncom vlaňajšieho roka. Dotácia mala pokryť 100 percent nákladov, samospráva vysúťažila i zhotoviteľa, ktorý mal zákazku realizovať približne za dva milióny eur.



"Medzitým nám zvýšili výdavky, hodnota diela sa zvýšila na 2,8 milióna eur. Nevedeli by sme to doplatiť z vlastných zdrojov a zhotoviteľ to nebol schopný urobiť za sumu, ktorú sme pôvodne vysúťažili," skonštatoval Szanisló. Ako dodal, obec sa aktuálne pokúša na kanalizáciu získať novú dotáciu z Environmentálneho fondu.



Obce Širkovce má viac ako 900 obyvateľov a s dĺžkou takmer dvoch kilometrov patrí k najdlhším v okrese. Projektovú dokumentáciu na kanalizáciu má samospráva vypracovanú viac ako štvrťstoročie, časť z nej vybudovali približne pred 15 rokmi. V rámci jej dobudovania plánovala obec kanalizáciu vybudovať po celej dĺžke obce i vo vedľajších uliciach.