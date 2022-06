Širokú ulicu v Sečovciach uzatvorili pre rekonštrukciu mosta

Sečovce 1. júna (TASR) – Široká ulica v Sečovciach je od stredy pre dopravu uzavretá z dôvodu komplexnej rekonštrukcie tamojšieho mosta. Uzávera úseku je plánovaná do konca septembra 2022, pričom obchádzka vedie cez susedné ulice. Rekonštrukciu v hodnote viac ako 414.000 eur realizuje Košický samosprávny kraj (KSK) z vlastného rozpočtu, informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



"Stupeň technického stavu mosta VI zo VII existujúcich, teda veľmi zlý, hovorí za všetko. Už v minulosti sme pre jeho stav vykonali na moste dočasné opatrenia, znížená bola zaťažiteľosť z 24 ton na 12 ton okrem dopravnej obsluhy. Na mieste tiež bola obmedzená premávka do jedného jazdného pruhu, vedená bola stredom mosta. Som rád, že po administratívnych prípravách môžeme začať s jeho komplexnou opravou, ktorá prinesie vyššiu bezpečnosť aj komfort," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Na moste je porušená hydroizolácia, v dôsledku čoho dochádza k zatekaniu a korózii nosnej konštrukcie, vzniku trhlín a porušeniu výstuže mosta. V rámci rekonštrukcie budú poškodené nosníky zbúrané a sutiny z toku miestneho potoka odstránené. Vybudovaná bude nová nosná konštrukcia zo železobetónu, odvodnenie, izolácia, nová vozovka mosta a pribudnú aj bezpečnostné zariadenia vrátane zvodidiel a zábradlí. Súčasťou rekonštrukcie budú aj práce pod mostom a úprava toku rieky Trnávka.



Uzavretá cesta spája ulicu Dargovských hrdinov s ulicou SNP. Práce zahŕňajú aj úpravu napojenia cesty na most a preložku plynovodu a telekomunikačných káblov. Obchádzkové trasy sú vedené po ceste prvej triedy I/19 a ďalej po ceste III/3653.