Sitor:Cieľom Poltáru nebolo vyvolať napätie,ale pripomenúť si históriu

Poltár 17. januára (TASR) - Cieľom vedenia mesta Poltár nebolo počas minulotýždňových osláv oslobodenia mesta vyvolávať politické rozbroje a napätie. Jediným zámerom v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Poltári bolo pripomenúť ľudom históriu vlastného mesta tak, ako sa skutočne stala počas jeho oslobodzovania v roku 1945. Pre TASR to uviedol primátor mesta Peter Sitor ako reakciu na vyjadrenie Ministerstva obrany SR, ktoré sa ohradilo voči účasti delegácie z Ruskej federácie na oslavách.



Z konca druhej svetovej vojny by sa podľa primátora nemala robiť politická téma. Mesto sa preto od politického motívu dištancuje. "Na oslavách išlo o to vzdať úctu ľuďom, ktorí nasadzovali vlastné životy v zime a chlade pri obrane Slovenska a nášho mesta Poltár v roku 1945. Nemiešajme minulosť a súčasnosť, nevytvárajme nezmyselné hádky a poďakujme vojakom, ktorí bojovali, za ich hrdinstvo," uviedol Sitor.



Podľa neho sa počas osláv ani raz nespomenulo, že by vedenie mesta podporovalo či si želalo vojnu na Ukrajine. "Každá vojna je krutá. Prichádzajú v nej o život nevinní ľudia bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či náboženské presvedčenie a každý vyhasnutý ľudský život bolí," povedal na oslavách. Podľa svojich slov je za mierové riešenia situácie a nepodporuje dodávanie zbraní na Ukrajinu.



Primátor zároveň uvádza, že nie je pravda, že na oslavách hrala ruská hymna a na podujatí bola vyvesená ruská vlajka. "Na žiadosť členov a vedenia ZO SZPB sme púšťali sovietsku hymnu a vyvesená bola tiež sovietska, a nie ruská vlajka, pretože im uplynulé štyri roky nebolo umožnené zo strany vedenia mesta si pripomenúť udalosť podľa histórie," podotkol.



Je podľa jeho slov smutné, že sa minister obrany "vyhráža ľuďom", ktorí roky zachovávajú posolstvo zachovávania mieru a ktorí sú poslední žijúci pamätníci hrôz druhej svetovej vojny. Na oslavy okrem iných historikov a pamätníkov pozvali vedúceho vojnovo-pamiatkového oddelenia Adreia Barashkinova a jeho zástupcu Alekseia Nikolajevičova Evplova z ruského veľvyslanectva, aby si spoločne pripomenuli udalosti z tohto obdobia.



"Všetky ostatné domnienky o ďalších úmysloch zo strany mesta beriem ako čisté špekulácie a prekrúcanie faktov," dodal primátor.



Ministerstvo obrany sa ohradilo voči účasti delegácie z Ruskej federácie na oslavách oslobodenia mesta Poltár. Pripomenulo, že Rusko ešte vlani zaradilo Slovensko na zoznam nepriateľských krajín a ide o agresora, ktorého bezprecedentným útokom sa Ukrajina bráni už vyše desiatich mesiacov.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) upozornil, že ak bude akákoľvek zložka SZPB pokračovať v spoluorganizovaní podujatí, na ktorých sa velebí štát, ktorý zabíja nevinných, budú s ňou musieť ukončiť spoluprácu. "Tiež budeme uvažovať, či je vhodné, aby sme predstaviteľom zväzu posielali čestné pozvánky na oslavy Slovenského národného povstania," avizoval Naď.