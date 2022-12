Situácia na cestách Košického kraja sa postupne upokojuje

Košice 11. decembra (TASR) - Situácia na cestách Košického samosprávneho kraja (KSK) sa postupne upokojuje, v okresoch Michalovce a Trebišov je už pod kontrolou. Pre TASR to povedal hovorca KSK Michal Hudák s tým, že zapadli aj niektoré stroje.



Poveternostná situácia je v okresoch Rožňava aj Spišská Nová Ves oproti nedeľnému ránu pokojnejšia. "Z troch vzniknutých porúch počas činnosti sú už dva stroje opravené a idú do terénu. Dva stroje vyslobodzujeme z dôvodu zapadnutia. Zvyšná technika pracuje," uviedol v súvislosti so Spišskonovoveským okresom.



Tri poruchy strojov zaznamenali aj v okrese Rožňava. Podľa krajských cestárov budú v krátkom čase opäť vyslané do terénu.



"V okrese Košice-okolie prebieha výkon činnosti všetkou dostupnou technikou a výpomocou zo strediska Trebišov," dodal Hudák.