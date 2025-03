Situácia na hraničných priechodoch v Banskobystrickom kraji je pokojná

Banská Bystrica 27. marca (TASR) - Situácia na hraničných priechodoch v Banskobystrickom kraji je napriek kontrolám smerujúcim k zníženiu rizika šírenia slintačky a krívačky pokojná. V rámci kraja sú kontroly vykonávané na desiatich hraničných priechodoch v troch okresoch. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Kontroly v súvislosti s ochorením slintačka a krívačka policajti vykonávajú na hraničných priechodoch Vrbovka, Ipeľské Predmostie, Slovenské Ďarmoty a Peťov v okrese Veľký Krtíš. V okrese Lučenec ide o priechody Rákoš, Kalonda a Šiatorská Bukovinka, v rimavskosobotskom okrese sú to hraničné priechody Tachty, Lenartovce a Kráľ.



„Nákladné vozidlá prechádzajúce cez uvedené hranice sú nepretržite kontrolované zmiešanými hliadkami, ktoré okrem príslušníkov rôznych zložiek Policajného zboru tvoria aj príslušníci Finančnej správy a príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ priblížila polícia s tým, že kontrolované sú všetky nákladné vozidlá. V prípade vozidiel do 3,5 tony sa realizuje vizuálna kontrola.



Premávka na kontrolovaných hraničných priechodoch v Banskobystrickom kraji je podľa polície plynulá a nevznikajú tu žiadne dopravné kolóny. V súvislosti so vzniknutou situáciou žiada prechádzajúcich vodičov o disciplinovanosť a pochopenie.