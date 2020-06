Situácia so záplavami na severovýchode Slovenska sa upokojila

Snina/Pichne/Zubné 21. júna (TASR) – Vzhľadom na ukončenie zrážkovej činnosti sa situácia so zvýšenými hladinami vodných tokov na severovýchode Slovenska upokojila. "Voda trochu opadla, takže situácia je stabilizovaná," povedal pre TASR prednosta Okresného úradu v Snine Michal Vohár. Obec Zubné v Humenskom okrese navštívili v sobotu 20. júna podvečer predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Lukáč, ktorí v súvislosti so strhnutým mostom prisľúbili pomoc.



"K večeru nám poslali zložky z Ozbrojených síl SR, aby monitorovali stav a zistili, čo je potrebné urobiť predtým, než nám osadia nejaký dočasný most," povedala starostka Zubného Michaela Vasilenková pre TASR s tým, že predtým, než bude môcť vojsko provizórny most osadiť, budú musieť vodohospodári spevniť strhnutý breh, a tiež odstrániť pozostatky starého mosta. "Zatiaľ je stále prúd, ktorý to nedovoľuje," doplnila. K strhnutiu mosta na toku Nechvaľa spájajúceho obec s miestnou časťou, kde sídlia tri firmy a reštaurácia, došlo v piatok (19. 6.). "Odrezalo od sveta lokalitu, kde sa nachádzajú tri podnikateľské subjekty, v ktorých sú zamestnaní aj naši ľudia, a tým, že cesta je neprejazdná, hrozí, že prídu o prácu," priblížila, zdôrazniac sociálny aspekt udalosti. I preto podľa jej slov prisľúbil obci pomoc aj Lukáč.







Podľa Vohára malo od soboty tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásených viacero obcí v Sninskom okrese, no počas noci sa situácia s vodnými tokmi upokojila. Zhoršenie stavu podľa jeho slov nehlásil ani starosta obce Pichne, ktorú prívalová vlna postihla najviac. "Naše krízové oddelenie situáciu naďalej monitoruje," uzavrel.



Upokojenie situácie v meste Snina pre TASR potvrdila aj primátorka Daniela Galandová. "Upokojilo sa to, pretože už nepršalo taký dlhý čas, ako predtým," uviedla.