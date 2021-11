Situácia na východnom Slovensku je pokojná

Košice/Prešov 1. novembra (TASR) – Situácia počas pondelkového Sviatku všetkých svätých je na východnom Slovensku pokojná. Pre TASR to potvrdili košická aj prešovská krajská polícia. Problémy neevidujú ani mestá Košice a Prešov.



Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, doposiaľ v tomto kraji nezaznamenali žiadne incidenty, narušenia verejného poriadku ani komplikácie v doprave. Žiadne narušenie verejného poriadku nezaznamenali podľa hovorkyne KR PZ v Prešove Jany Ligdayovej ani v Prešovskom kraji.



„Situácia na mestských pohrebiskách v Košiciach je počas dnešného dňa pokojná, evidovali sme zopár prípadov, keď bolo potrebné návštevníkov usmerniť vzhľadom na to, že sú špecifické pravidlá. Návštevníci takisto rešpektujú vstup po jednom do kancelárií. Mestská polícia (MsP) v Košiciach rovnako neeviduje žiaden incident spojený s dnešným dňom,“ povedal pre TASR hovorca magistrátu Vladimír Fabian.



Podľa neho je situácia pokojná aj na cintorínoch v tomto meste. „Priebežne ju sledujú aj hliadky MsP,“ uviedol pre TASR.