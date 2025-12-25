< sekcia Regióny
Situácia pred hraničným priechodom Vyšné Nemecké je stabilizovaná
TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach.
Autor TASR
Košice 25. decembra (TASR) - Situácia pred hraničným priechodom Vyšné Nemecké je stabilizovaná a v súčasnej dobe už nedochádza k vytváraniu kolón nákladných motorových vozidiel smerujúcich na Ukrajinu. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach.
„Z uvedeného dôvodu bolo na Humenskej ulici v Michalovciach odstránené dočasné dopravné značenie a organizácia dopravy na Humenskej ceste sa vrátila do pôvodného režimu. To znamená, že v smere z Michaloviec na Petrovce nad Laborcom sú pre vozidlá k dispozícii dva jazdné pruhy, v smere z Petroviec nad Laborcom do Michaloviec taktiež,“ uviedli z KR PZ.
V prípade, ak by bolo nevyhnutné opäť pristúpiť k organizácii dopravy, bude polícia verejnosť vopred informovať.
„Z uvedeného dôvodu bolo na Humenskej ulici v Michalovciach odstránené dočasné dopravné značenie a organizácia dopravy na Humenskej ceste sa vrátila do pôvodného režimu. To znamená, že v smere z Michaloviec na Petrovce nad Laborcom sú pre vozidlá k dispozícii dva jazdné pruhy, v smere z Petroviec nad Laborcom do Michaloviec taktiež,“ uviedli z KR PZ.
V prípade, ak by bolo nevyhnutné opäť pristúpiť k organizácii dopravy, bude polícia verejnosť vopred informovať.