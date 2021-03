Situácia s covidovými pacientmi v nemocniciach na Zemplíne je stabilná

Humenné 12. marca (TASR) – Počet pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 v štyroch nemocniciach siete Svet zdravia na Zemplíne sa oproti minulému týždňu takmer nezmenil. Ústavnú liečbu v nich aktuálne podstupuje 218 chorých. Je to o štyroch menej, ako tomu bolo pred siedmimi dňami. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla komunikačná špecialistka súkromného poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti Jana Fedáková.



Najvyťaženejšou, čo sa obsadenosti covidových lôžok týka (92,5 percenta), je naďalej nemocnica v Humennom. Spomedzi 50 aktuálne v nej hospitalizovaných pacientov liečiacich sa z koronavírusovej nákazy potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie (UPV) dvaja, kyslíkovú liečbu 35.



Takmer 90-percentnú obsadenosť reprofilizovaných lôžok eviduje vranovská nemocnica, kde sa z ochorenia COVID-19 v piatok lieči 57 pacientov. Až 47 z nich pomáhajú dýchať kyslíkové masky, na UPV sú napojení ďalší traja.



Najviac, 68 covidových pacientov, je momentálne hospitalizovaných v michalovskej nemocnici, kde počet ľudí, ktorých zdravotný stav si vyžaduje napojenie na UPV, klesol oproti uplynulému týždňu z ôsmich na troch. O desať sa, naopak, zvýšil počet pacientov s kyslíkovou liečbou, aktuálne ich je 51. Nemocnica má k piatku k dispozícii 16 percent lôžok vyhradených pre koronavírusové prípady.



Najmenej vyťaženou, momentálne na 45 percent, je stále nemocnica v Trebišove, kde je na covidových lôžkach hospitalizovaných spolu 43 pacientov. Podporu UPV potrebujú piati z nich, kyslíkovú liečbu 29.



Mierny pokles počtu hospitalizovaných pacientov oproti minulému týždňu eviduje i mestská Nemocnica Snina. Ako pre TASR uviedol jej riaditeľ Andrej Kulan, ochorenie COVID-19 tam momentálne liečia u 42 ľudí, zdravotný stav dvoch ďalších si vyžaduje napojenie na UPV. "U nás je to však vždy tak, pred víkendom zaznamenáme menší pokles pacientov, a cez víkend nám to opäť vyskočí," doplnil.