< sekcia Regióny
Situácia s pitnou vodou sa v Nitre stabilizovala
ZSVS vyzýva všetkých odberateľov na maximálne zodpovedné využívanie pitnej vody.
Autor TASR
Nitra 14. júla (TASR) - Situácia s dodávkami pitnej vody v Nitre a okolitých obciach sa stabilizovala. Pomohlo ochladenie a dážď počas minulého týždňa, potvrdila riaditeľka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZSVS), odštepného závodu Nitra Margita Kršáková. „Nedá sa povedať, že by dážď nejako výrazne doplnil vodné zdroje, no ľudia prestali polievať, nemíňali vodu na veci, na ktoré by sa míňať nemala,“ skonštatovala.
ZSVS ako prevádzkovateľ verejného vodovodu koncom júna a začiatkom júla obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer tri desiatky miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom opatrení bolo ochrániť vodné zdroje, zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry a zabezpečiť kontinuálnu dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov.
Na eliminovanie situácie spôsobenej dlhodobým suchom, vysokými teplotami a výrazne zvýšenou spotrebou pitnej vody obyvateľmi prijala vodárenská spoločnosť viacero technických opatrení. Patrilo k nim najmä cielené regulovanie spotreby, regulácia prietokov z diaľkovodov zásobujúcich vodojemy, dovoz pitnej vody do vodojemov i zabezpečenie náhradného zásobovania prostredníctvom cisterien v lokalitách, kde došlo k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky pitnej vody.
Napriek tomu, že aktuálne je situácia zastabilizovaná, nemusí to platiť v nasledujúcich dňoch, upozornila Kršáková. „Podľa predpovedí nás opäť čaká horúce počasie a sucho. Je možné, že dodávky vody budeme musieť opäť regulovať, tie vodné zdroje nie sú nevyčerpateľné. Každý človek si musí uvedomiť, že voda bude za chvíľu veľmi vzácna a nie je prioritne určená na to, aby sme mali zelený trávnik. Veľa ľudí má aj studne, no aj tam je vidieť, že im v nich voda klesá,“ povedala.
ZSVS vyzýva všetkých odberateľov na maximálne zodpovedné využívanie pitnej vody. Voda z verejného vodovodu musí byť využívaná prednostne na pitné, hygienické a základné domáce účely, upozornila spoločnosť. Žiada obyvateľov, aby pitnú vodu nepoužívali na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk a verejných priestranstiev ani na umývanie vozidiel.
ZSVS ako prevádzkovateľ verejného vodovodu koncom júna a začiatkom júla obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer tri desiatky miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom opatrení bolo ochrániť vodné zdroje, zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry a zabezpečiť kontinuálnu dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov.
Na eliminovanie situácie spôsobenej dlhodobým suchom, vysokými teplotami a výrazne zvýšenou spotrebou pitnej vody obyvateľmi prijala vodárenská spoločnosť viacero technických opatrení. Patrilo k nim najmä cielené regulovanie spotreby, regulácia prietokov z diaľkovodov zásobujúcich vodojemy, dovoz pitnej vody do vodojemov i zabezpečenie náhradného zásobovania prostredníctvom cisterien v lokalitách, kde došlo k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky pitnej vody.
Napriek tomu, že aktuálne je situácia zastabilizovaná, nemusí to platiť v nasledujúcich dňoch, upozornila Kršáková. „Podľa predpovedí nás opäť čaká horúce počasie a sucho. Je možné, že dodávky vody budeme musieť opäť regulovať, tie vodné zdroje nie sú nevyčerpateľné. Každý človek si musí uvedomiť, že voda bude za chvíľu veľmi vzácna a nie je prioritne určená na to, aby sme mali zelený trávnik. Veľa ľudí má aj studne, no aj tam je vidieť, že im v nich voda klesá,“ povedala.
ZSVS vyzýva všetkých odberateľov na maximálne zodpovedné využívanie pitnej vody. Voda z verejného vodovodu musí byť využívaná prednostne na pitné, hygienické a základné domáce účely, upozornila spoločnosť. Žiada obyvateľov, aby pitnú vodu nepoužívali na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk a verejných priestranstiev ani na umývanie vozidiel.