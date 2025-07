Situácia so vzdelávaním detí v Lomničke je kritická

Lomnička 17. júla (TASR) - Situácia so vzdelávaním detí v Lomničke v okrese Stará Ľubovňa je kritická. V prípade, že sa nepostaví nová škola, od školského roka 2026/2027 podľa starostky Márie Oračkovej hrozí až trojzmenná prevádzka. Obec pritom stále čaká na dotáciu z Plány obnovy a odolnosti SR. Rezort školstva reaguje, že samospráva sa zapojila do výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky až v decembri 2024, teda 28 mesiacov po jej vyhlásení.



„Podali sme žiadosť o výstavbu novej školy, projekt bol odborne pripravený, splnili sme všetky kritériá, čo nám bolo aj oficiálne potvrdené v písomnom stanovisku z ministerstva školstva. Napriek tomu však nemôžeme projekt posunúť do realizačnej fázy. Dôvod je jednoduchý, absencia finančného krytia zo strany ministerstva,“ uviedla Oračková. Podotkla, že požadujú len to, čo im bolo prisľúbené. Odmietla, že v procese pochybili. Zhotoviteľ je podľa nej pripravený začať s výstavbou okamžite.



Pôvodná projektová dokumentácia bola podľa ministerstva nekvalitná a predložená neskoro, preto požadovali nápravu. „V dôsledku toho mohlo pristúpiť ministerstvo k jej schváleniu až v apríli 2025 v čase, keď všetky disponibilné prostriedky boli - napriek značnému navýšeniu alokácie vo výzve - vyčerpané,“ zdôvodnilo neudelenie financií ministerstvo.



Zástupca externého projektového manažmentu obce Vladimír Uram vysvetlil, že celý proces prípravy projektu zdržala chýbajúca zmena územného plánu, na ktorú sa čakalo približne rok. Aj napriek tomu však podľa neho obec splnila všetko, čo od nej kompetentné orgány požadovali a projekty spĺňajú všetky kritériá. „Pravdepodobne sa podhodnotil stav, aký na Slovensku je a zistilo sa, že tých finančných prostriedkov vo výzvach je málo. Je potrebné presunúť prostriedky odtiaľ, kde sa nečerpajú, tam, kde je to potrebné. Z hľadiska výstavby máme problém, že koncový termín kolaudácie bez predĺženia je do apríla 2026, takže začať treba čo najskôr,“ skonštatoval Uram.



Riaditeľ školy v Lomničke Miroslav Zelina upozornil, že od nového školského roka k nim nastúpi viac ako 900 detí a ďalších 130 do povinnej predškolskej výchovy. Dvojzmenná prevádzka je podľa neho veľmi komplikovaná, deti najmä v popoludňajších hodinách už nie sú natoľko produktívne a kvalita vzdelávania je nedostatočná. Počet detí pritom každoročne rastie a aktuálne sa vzdelávajú v štyroch budovách. Kapacita novej stavby je 696 miest, čo by podľa Zelinu pomohlo zabezpečiť jednozmennú prevádzku celej školy do roku 2031. „Pevne verím, že štát zváži vážnosť situácie a urobí všetko preto, aby v čo najkratšej dobe boli uvoľnené finančné prostriedky na výstavbu,“ dodal.



Náklady na výstavbu nového areálu základnej a materskej školy v blízkosti učilišťa na začiatku obce sú vo výške 10,5 milióna eur s DPH. Ide o trojpodlažnú stavbu, v ktorej bude 29 klasických tried a sedem odborných učební a kapacita novej škôlky bude 224 detí. Uram upozornil, že obec tak veľký projekt zrealizovať sama nedokáže.



Hoci od septembra je zo zákona zakázaná dvojzmenná prevádzka škôl, v Lomničke majú na základe memoranda s ministerstvom výnimku, až kým nebudú vybudované potrebné kapacity. „Rezort aktívne hľadá ďalšie prostriedky, ktoré umožnia výstavbu v obci a je presvedčený, že za predpokladu súčinnosti zo strany obce bude dvojzmenná prevádzka v Lomničke v dohľadnej dobe odstránená,“ zdôraznilo ministerstvo.



Situáciu kritizujú aj zástupcovia hnutia Slovensko a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) obviňujú z nečinnosti v komunikácii s kompetentnými orgánmi vo veci zabezpečenia vzdelávania žiakov v obciach Richnava a Lomnička. Úrad kritiku odmieta. „Finančné prostriedky, ktorých prijímateľom je ÚSVRK nie sú určené na výstavbu škôl a nie je možné ich pre uvedený účel ani vyčleniť, ani použiť. Výstavba škôl a rozširovanie ich kapacít sú financované z plánu obnovy v gescii Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR,“ vysvetlila riaditeľka mediálneho odboru USVRK Miriam Žiaková. Ubezpečila, že aj v spolupráci s rezortom školstva hľadajú spôsob, ako v uvedených obciach situáciu vyriešiť v prospech detí.