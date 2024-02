Situácia so zamestnancami je v bardejovskej Nemocnici stabilizovaná

Bardejov 13. februára (TASR) - Situácia so zamestnancami v Nemocnici s poliklinikou (NsP) sv. Jakuba v Bardejove je stabilizovaná. Ako pre TASR uviedol jej riaditeľ Marián Petko, občas dochádza k výpadkom ošetrovateľov. Variabilne má nemocnica 800 zamestnancov.



"Máme viac-menej dostatočný počet lekárov a ak, tak je potrebné, aby si doplnili špecializácie. Lekár, ktorý je absolvent, a lekár, ktorý absolvuje špecializáciu, to je rozdiel minimálne päť až sedem rokov. Kým sa dopracuje do odbornej praxe, tak to je od skončenia školy desať rokov. Potrebujeme prijať jedného alebo dvoch atestovaných ortopédov, ale z hľadiska počtu je situácia stabilná," povedal Petko.



Čo sa týka zdravotných sestier, musia sa podľa jeho slov zaoberať Plánom obnovy a odolnosti do roku 2025, keďže budú otvárať operačnú jednodňovú zdravotnú starostlivosť.



"Musíme hľadať inštrumentárky a anestéziologické sestry alebo vychovávať si, čo aj vychovávame, aby sme mohli pokračovať v rozšírení poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zo zdravotníckeho personálu dochádza niekedy k výpadkom ošetrovateľov, lebo je to ťažká práca a nie je veľmi dobre finančne ohodnotená. Musia si urobiť školu a nemôžu to robiť väčšinou ženy, lebo je potrebné dvíhať pacientov. S nezdravotníckym personálom je situácia momentálne stabilná," doplnil Petko.



Odchod zamestnancov do predčasného dôchodku podľa Petka v nemocnici nepocítili. "Viem o tom probléme, lebo sme to riešili na rade Asociácie nemocníc Slovenska. Viem napríklad hlavne, že u dopravnej zdravotnej služby vznikol veľký problém u niektorých poskytovateľov. My nemáme dopravnú zdravotnú službu," doplnil riaditeľ.



Ako povedal v nemocnici, drvivá väčšina zdravotníckych pracovníkov okrem lekárov čerpala stabilizačný príspevok. V prípade odchodu by ho museli vrátiť.