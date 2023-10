Situácia so žltačkou v okrese Prešov sa podľa hygienikov zlepšuje

Prešov 11. októbra (TASR) - Situácia v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okrese Prešov sa mierne zlepšuje. Po stredajšom zasadnutí regionálnej protiepidemickej komisie to skonštatoval regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove Jozef Varga. V okrese evidujú viac ako 130 prípadov VHA, prvé zaznamenali začiatkom júla.



"Zo štyroch aktívnych ohnísk sme za posledný týždeň v dvoch ohniskách nezaznamenali žiaden nový pozitívny prípad a v ďalších dvoch zaznamenávame minimum prípadov. To znamená, že dokopy to boli štyri prípady za víkend a posledné dni. Situácia sa mierne zlepšuje, a preto nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia," povedal Varga.



Do stredy sa podľa Vargu podarilo zaočkovať väčšinu obyvateľstva v obciach Lesíček, Žehňa, Červenica, Tuhrina, ktoré sú považované za aktívne ohniská, a taktiež aj v obciach Abranovce a Varhaňovce, kde evidujú prípady VHA.



"Môžeme povedať, že v ohniskách nákazy sa nám toto ochorenie ďalej nešíri a k dnešnému dňu sme nezaznamenali nové ohnisko nákazy," vysvetlil Varga s tým, že v obciach Tuhrina a Lesíček nebol za posledné dva týždne zaznamenaný nový prípad. "Sú to stále ohniská nákazy, ktoré sledujeme a monitorujeme, ale nie sú už priamo aktívne," povedal Varga.



"Dúfame, že všetky opatrenia, ktoré sme pripravili a spravili, vrátane očkovania, nám začínajú fungovať, a myslím si, že situácia sa bude zlepšovať, pokiaľ nevypuknú nové ohniská nákazy," uviedol Varga, ktorý apeluje na ľudí, aby nepoľavovali v dodržiavaní zásad osobnej hygieny.



Rodičia majú podľa jeho slov obavy dávať svoje deti do kolektívnych zariadení. "Deti, ktoré boli prepustené z nemocnice a ktoré už nie sú infekčné a sú v kolektíve, k tým môžu ísť aj ostatné deti. Ten prenos nákazy, už pokiaľ dieťa pustíme do kolektívneho zariadenia, nie je. A je veľmi dôležité, aby deti navštevovali školy, boli vzdelávané a aby sa nešírila zbytočne panika a strach," vysvetlil Varga.