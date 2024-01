Situácia so žltačkou v okresoch Prešov a Sabinov je stabilizovaná

Prešov 12. januára (TASR) - Situácia v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okresoch Prešov a Sabinov je stabilizovaná. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove Jozef Varga. K piatku hygienici evidujú päť nových prípadov, dva z okresu Sabinov a tri z okresu Prešov.



"V okrese Prešov máme aktívnych päť ohnísk v piatich obciach - Žehňa, Červenica, Tuhrina, Varhaňovce a Víťaz s počtom prípadov 227. V okrese Sabinov máme aktívne jedno ohnisko v obci Olejníkov s počtom prípadov 23," uviedol Varga.



Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v obciach Abranovce, Varhaňovce, Víťaz a Olejníkov boli zo strany RÚVZ Prešov vydané vyhlášky, ktorými boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Pre všetky fyzické osoby s pobytom v obciach vo veku od jedného do 15 rokov vrátane bolo nariadené podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii - očkovaniu.



Prvé prípady VHA v okrese Prešov sa vyskytli vlani v lete. V jeseni hygienici evidovali viac ako 130 prípadov VHA a štyri aktívne ohniská v obciach Červenica, Tuhrina, Abranovce a Varhaňovce. Následne v Prešove zasadala regionálna protiepidemická komisia. Boli prijaté viaceré opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia. Jedným z nich bolo mimoriadne očkovanie detí do 15 rokov.