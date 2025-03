Situácia so žltačkou v okresoch Prešov a Sabinov je stabilizovaná

Prešov 7. marca (TASR) - Situácia s výskytom ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA) je podľa hygienikov aktuálne v okresoch Prešov a Sabinov stabilizovaná a pod kontrolou. Epidemiologickú situáciu Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Prešove denne monitoruje. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik Jozef Varga.



Ako spresnil, RÚVZ so sídlom v Prešove v okrese Prešov k štvrtku (6. 3.) evidoval jedno aktívne ohnisko VHA v obci Malý Slivník s počtom ochorení štyri. Posledné potvrdené ochorenia na VHA boli hlásené dňa 24. januára 2025. "V okrese Sabinov toho času aktívne ohnisko VHA neevidujeme," priblížil Varga.



Ochorenia na VHA podliehajú podľa jeho slov povinnému hláseniu. "V prípade všetkých hlásených ochorení bolo štandardne realizované epidemiologické vyšetrenie a v zmysle platnej legislatívy boli nariadené príslušné protiepidemické opatrenia. U všetkých úzkych kontaktov bol nariadený lekársky dohľad po dobu 50 dní od posledného kontaktu s chorým a očkovanie. V prípade ochorenia u dieťaťa navštevujúceho kolektívne zariadenie sa danému kolektívnemu zariadeniu navyše nariadila pravidelná dezinfekcia priestorov," vysvetlil Varga.



O vzniknutej situácii, prijatých, ako aj odporúčaných opatreniach na zamedzenie vzniku a šírenia VHA v obci bola informovaná aj samospráva obce Malý Slivník. "O odporúčaných opatreniach boli informované aj iné inštitúcie ako dopravca zabezpečujúci dopravné spojenie obce, prípadne Slovenská pošta," povedal Varga.



Zároveň vzhľadom na epidemiologickú situáciu bolo nariadené pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Malý Slivník vo veku od jedného roka do 15 roka života vrátane podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.