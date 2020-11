Situácia v bojnickej nemocnici sa podľa tamojšieho vedenia zlepšuje

Bojnice 9. novembra (TASR) - Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach sa podarilo postupne zastabilizovať situáciu s výpadkom zdravotníckeho personálu. Udialo sa tak po výzve, ktorú zverejnila uplynulý týždeň na svojej stránke na sociálnej sieti a v médiách. TASR o tom v pondelok informovala vedúca referátu marketingu a recepcie bojnickej nemocnice Adriana Mäsiarová.



"Počas víkendu sa nám ohlásilo viacero sestier, sanitárov, praktických sestier a rádiologických laborantov, ktorí boli ochotní vypomôcť naším unaveným zdravotníkom v neľahkom boji s pandémiou ochorenia COVID-19," uviedla Mäsiarová. Počas pár dní nemocnica podľa nej prijala osem zdravotníckych pracovníkov a v posledných dňoch sa jej začali postupne vracať do pracovného pomeru aj zamestnanci, ktorí boli práceneschopní, alebo boli doma pre ošetrovanie člena rodiny.



"Zároveň sme oslovili zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, ktorí nám boli nápomocní pri vybavovaní prekladov vážnych pacientov do iných zariadení. Následne sme požiadali o pomoc a spoluprácu aj zástupcov miestnej štátnej správy, ktorí nám prisľúbili pomoc pri riešení tejto neľahkej situácie," dodala Mäsiarová.



V bojnickej nemocnici bolo minulý týždeň hospitalizovaných približne 80 pacientov na reprofilizovaných lôžkach, nový koronavírus tam potvrdili viac ako siedmim desiatkam zamestnancov, čo predstavuje viac ako 12 percent z celkového počtu zdravotníckych pracovníkov.