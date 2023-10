Alarmujúca situácia v košickej detskej nemocnici: Dôvodom je žltačka

Košice 4. októbra (TASR) - Situácia v súvislosti s hepatitídou typu A je v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach alarmujúca. Ako TASR informoval jej riaditeľ Andrej Koman, všetky lôžka infekčného oddelenia sú obsadené.



"Na 25 lôžkach detského infekčného oddelenia leží aktuálne 25 pacientov s hepatitídou, z toho v utorok (3. 10.) bolo prijatých sedem nových pacientov z Keceroviec, Boliarova a mestskej časti Košice-Šaca," uviedla nemocnica s tým, že nie je kam umiestniť pacientov s inými diagnózami.



Pracovníci DFN celý tento rok zápasia s hepatitídou typu A u detí z okolia Košíc. Toto ochorenie sa ešte na prelome rokov rozšírilo na košickom Luníku IX a vo februári vzniklo nové ohnisko v Moldave nad Bodvou. Následne v období jarných prázdnin došlo k preťaženiu detského infekčného oddelenia.



Podľa Komana sa DFN pričinila k zníženiu počtu nových prípadov priamo v teréne. Očkovaním sa podarilo eliminovať šírenie v Moldave nad Bodvou. Začiatkom leta však už začali pribúdať nové ohniská ochorenia v iných oblastiach. K očakávanému dlhodobému poklesu pacientov so žltačkou tak nedošlo. "Od začiatku roka do dnešného dňa evidujeme už viac ako 400 detských pacientov s hepatitídou typu A," dodal.



Pripomenul tiež, že aktuálna epidémia žltačky zvýrazňuje kapacitné problémy, na ktoré nemocnica dlhodobo poukazuje. Systémovým riešením priestorovo poddimenzovaného infekčného oddelenia i ďalších pracovísk DFN by podľa neho bola realizácia nadstavby nemocnice. "Uvedený projekt má DFN pripravený už dlhšie a jediné, čo chýba na jeho realizáciu, sú peniaze. Celkovo ide o sumu 35 miliónov eur," dodal s tým, že napriek opakovaným žiadostiam o vyčlenenie finančných prostriedkov na projekt však doteraz k rozhodnutiu o jeho financovaní nedošlo.