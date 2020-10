Situácia v Ľubovnianskej nemocnici je zatiaľ stabilná

Stará Ľubovňa 8. októbra (TASR) – Ľubovnianska nemocnica má aktuálne šesť zamestnancov, ktorým potvrdili ochorenie COVID-19. Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Peter Bizovský, situácia v nemocnici je zatiaľ stabilná a momentálne poskytuje svoje služby v plnom rozsahu.



Riaditeľ priblížil, že zmeny v nemocnici nastanú od pondelka (12. 10.), keď sa zriadi oddelenie pre pacientov s COVID-19, ktoré sa bude nachádzať na oddelení dlhodobo chorých. „Keďže ide o chronické lôžka, chronickí pacienti z domu sa nebudú prijímať. Prekladoví pacienti, ktorí sa potrebujú doliečiť na tomto oddelení po nejakom chirurgickom výkone, tí ostanú na materskom oddelení dlhšie. Tento režim bude v plnej miere rozvinutý od pondelka,“ vysvetlil Bizovský.



Ako ďalej ozrejmil, momentálne je pred nemocnicou zriadené triážne pracovisko, kde pacientov monitorujú. Na oddelenia prijímajú len plánovaných pacientov s odporúčaním lekára. Keď sú zdraví, sú vpúšťaní do nemocnice, a keď nie, tak sú cez červený urgent usmerňovaní ďalej. Nemocnica síce poskytuje svoje služby v plnom rozsahu, no od budúceho týždňa to bude v obmedzenej kapacite.



Bizovský vidí najväčší problém v tom, že môžu padnúť nemocnice, ak sa nainfikujú zamestnanci. „Tí zamestnanci, ktorí boli u nás pozitívni na ochorenie COVID-19, ani jeden sa nenakazil pri práci, ale skôr v bežnom živote,“ doplnil riaditeľ. Nový koronavírus sa podľa neho šíril najmä na svadbách a rodinných oslavách, ktoré boli do konca septembra aj v Ľubovnianskom okrese, a tam sa nakazili zamestnanci nemocnice.