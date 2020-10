Vysoké Tatry 31. októbra (TASR) – Situácia v meste Vysoké Tatry je naďalej pokojná. Počet pozitívnych prípadov, ktoré odhalili počas sobotňajšieho testovania, je nízky. Pre TASR to uviedol náčelník mestskej polície Miroslav Kolodzej s tým, že koncom dňa sa prichádza otestovať viac ľudí, no veľké čakacie doby tam nie sú.



Ako ozrejmil, ľudia chodia v dostatočnom množstve a sú disciplinovaní. „Nevyskytli sa nám žiadne situácie, kde by musela zasahovať mestská alebo štátna polícia. Od rána máme otvorené tri odberné miesta, ktoré boli sprevádzkované ešte pred siedmou hodinou ráno,“ doplnil Kolodzej. Na testovanie do Vysokých Tatier podľa neho chodia aj obyvatelia z iných miest a obcí.



V nedeľu (1. 11.) otvorí mesto päť odberných miest v Tatranskej Kotline, v Tatranskej Lomnici, v Dolnom Smokovci, v Starom Smokovci a vo Vyšných Hágoch.