Situácia v nemocnici aj v samotnom okrese sa mierne zlepšuje

Poprad 7. decembra (TASR) – V popradskej nemocnici sa situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu mierne zlepšuje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že momentálne je stabilizovaný aj počet zdravotníkov. "Aj v pondelok (6. 12.) sme zaznamenali nižšie čísla, čo sa týka príjmov na kyslíku, mali sme 22 obsadených kyslíkových lôžok, teraz je to 19, už sme mali aj 32 pred pár týždňami, takže pokles tu je," uviedla.



Stav na tzv. high-flow lôžkach a umelej pľúcnej ventilácii sa priebežne mení, niekedy sú plné, občas sa na krátko niekoľko miest uvoľní. Znížil sa aj počet pacientov ošetrených na covidovom urgentnom príjme. "Mali sme aj 30 prípadov denne, v piatok (3. 12.) to bolo 19, cez víkend dokonca po 11 pacientov," konkretizovala Galajda. Od piatka do nedele (5. 12.) podali monoklonálne protilátky na liečbu ochorenia COVID-19 takmer dvadsiatke nakazených. Aj v tomto smere sa situácia zlepšuje, predtým sa liečba poskytla aj 15 ľuďom za deň.



Zlepšovanie situácie v regióne pod Tatrami pre TASR potvrdila aj vedúca oddelenia epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade Mária Pompová. "Dochádza k zlepšeniu vo všetkých troch okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča, pri porovnaní 47. a 48. kalendárneho týždňa. Najvýraznejšie zlepšenie je v okrese Poprade, kde incidencia z hodnôt vyše 1000 na 100.000 obyvateľov klesla na 754," konkretizovala Pompová s tým, že začiatok klesania zaznamenali zhruba pred týždňom. Aktuálne hygienici pod Tatrami neevidujú ani žiadne ohniská nákazy. "Dúfajme, že je to postupne klesajúci trend a dôjde k zlepšeniu pred Vianocami, kedy sa zase trochu zníži mobilita. Snáď január začneme s dobrými číslami," skonštatovala Pompová.



Zároveň sa zvýšil záujem o očkovanie v popradskej nemocnici, mobilná očkovacia jednotka zaočkovala za posledné dva týždne v podtatranských obciach takmer 900 ľudí. "V novembri sme zaočkovali 7162 ľudí, v októbri to bolo 2356 a v septembri 2595. Takmer trojnásobne sa nám zvýšil aj počet ľudí, ktorí dostali prvú dávku. Pre porovnanie, v októbri ich bolo 541 a minulý mesiac to bolo takmer 1560," doplnila štatistiku nemocnice Galajda. Vďaka vyššej zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov, získa okres Poprad po lockdowne žolíka a dostane sa tak z čiernej farby COVID automatu.