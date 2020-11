Situácia v nemocnici v Komárne sa zlepšuje, oddelenia obnovujú činnosť

Komárno 18. novembra (TASR) – Aktuálna situácia v Nemocnici Agel Komárno sa postupne zlepšuje, viaceré oddelenia obnovili svoju činnosť. „V súčasnosti evidujeme 27 pacientov s novým koronavírusom a šesť s podozrením na ochorenie COVID-19. Vírus má ešte 44 našich zamestnancov, ďalší deviati sú v karanténe,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Nemocnica bola v uplynulých dňoch vystavená kritickej situácii v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Vzhľadom na vyšší počet zamestnancov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 musela prijať viaceré organizačné opatrenia. Aktuálne sa už do pôvodného stavu a normálneho režimu vrátilo neurologické aj onkologické oddelenie, svoju činnosť obnovila aj chirurgická jednotka intenzívnej starostlivosti. „Od pondelka 23. novembra bude v riadnom režime fungovať aj chirurgické oddelenie, vytvorili sme už aj dva operačné dni v týždni pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť a plánované operácie,“ potvrdil riaditeľ.



Ambulancie naďalej fungujú bez obmedzení, stále však platí zákaz návštev v nemocnici. Situácia na internom oddelení, ktoré zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, zostáva naďalej veľmi vážna. „Na tomto oddelení je kapacita na svojej kritickej hodnote,“ povedal Jaška.



Široká verejnosť sa môže na prítomnosť nového koronavírusu otestovať v mobilnom odberovom mieste priamo v nemocnici bezplatným antigénovým testom. To je v prevádzke od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 16.00 h s polhodinovou obedňajšou prestávkou. Objednávať sa nie je pri tomto druhu testu potrebné, stačí prísť a postaviť sa do radu. Výsledok antigénového testu je k dispozícii do 15 minút. Nemocnica vykonáva aj platené PCR testy pre objednaných pacientov s "COVID pasom", prípadne pre samoplatcov.