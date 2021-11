Situácia v nemocnici v Šaci je stále kritická

Košice 30. novembra (TASR) - Situácia v súvislosti s vývojom pandémie ochorenia COVID-19 je v nemocnici v košickej Šaci naďalej kritická. Zdravotnú starostlivosť v nej aktuálne poskytujú 30 pacientom s týmto ochorením.



"Z uvedeného počtu sú 23 napojení na kyslík, štyria vyžadujú podporu highflow a traja pacienti sú na umelej pľúcnej ventilácii (UPV). Z pohľadu štatistiky sú kyslíkové lôžka a highflow z 80 percent obsadené nezaočkovanými pacientmi. V prípade UPV ide až o 100 percent neočkovaných," uviedol riaditeľ Nemocnice Agel Košice-Šaca Pavol Rusnák.



Neprítomnosť z dôvodu PN alebo karantény eviduje zdravotnícke zariadenie pri 41 zamestnancoch. Podľa vedenia nemocnice najväčším problémom v súčasnosti nie je nedostatok prístrojov, ale personálu, ktorý je unavený a "vyhorený". "Chcel by som opätovne vyzdvihnúť obetavú a náročnú prácu našich zdravotníkov, a to nielen na covidových oddeleniach. Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa v tejto náročnej situácii akýmkoľvek spôsobom spolupodieľajú na fungovaní nemocnice," konštatoval riaditeľ.



Vzhľadom na závažnú a rýchlo sa meniacu epidemickú situáciu zdravotnícke zariadenie žiada pacientov, návštevníkov a sprevádzajúce osoby vstupujúce do objektov nemocnice, aby sa riadili informáciami zverejnenými na oficiálnych informačných kanáloch nemocnice a rešpektovali pokyny službukonajúceho personálu.



Nemocnica v Šaci na základe príkazu ministra zdravotníctva a v súlade s nariadením vlády SR poskytuje od uplynulého týždňa už len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Mimoriadny režim sa týka lôžkovej časti ústavného zariadenia. Ambulantná starostlivosť a výkony týkajúce sa jednodňovej starostlivosti sú naďalej pacientom poskytované bez obmedzení.