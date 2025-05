Situácia v Pentagone sa podľa štátnej aj mestskej polície zlepšila

Bratislava 14. mája (TASR) - Bezpečnostná situácia v bratislavskom obytnom komplexe známom ako Pentagon sa v posledných rokoch výrazne zlepšila. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Jeho slová potvrdila aj hovorkyňa Mestskej polície (MsP) Bratislava Barbora Krajčovičová.



„Aj na základe prijatých opatrení zo strany Policajného zboru sa situácia v okolí Pentagonu v poslednom období výrazne zlepšila, a to aj z pohľadu rôzneho protiprávneho konania, ktorým bola táto lokalita v minulosti známa,“ uviedol Szeiff.



Ako Krajčovičová dodala, k pozitívnej zmene podľa nej prispelo aj zriadenie vysunutého pracoviska MsP na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice v roku 2022. „Už po prvých mesiacoch priniesla častejšia prítomnosť mestských policajtiek a policajtov do tejto oblasti citeľné upokojenie, rýchlejšie zásahy a aj väčšiu dostupnosť služieb pre obyvateľky a obyvateľov,“ poukázala. Obyvatelia lokality podľa nej vyššiu frekvenciu policajných hliadok oceňujú a na mestských policajtov sa obracajú.



Krajčovičová však zároveň podotkla, že vďaka spolupráci s Policajným zborom sa mestskej polícii podarilo viackrát prispieť k zadržaniu osôb podozrivých z trestnej činnosti.



„V oblasti spolupracujeme aj s občianskymi združeniami či so sociálnymi pracovníkmi hlavného mesta a mestských častí. V rámci tejto spolupráce sa usilujeme ľuďom so závislosťami poskytnúť potrebnú pomoc, či už prepájaním na organizácie, ktoré im v ich životnej situácii dokážu pomôcť, alebo tým, že vytvárame bezpečnejšie prostredie pre aktivity sociálnych pracovníkov ľudí, ktorí s nimi dlhodobo pracujú,“ doplnila. Uznala, že z dlhodobého hľadiska je to náročný proces, no skúsenosti ukazujú, že je jedinou cestou, ktorá prináša reálne výsledky.