Situácia v považskobystrickej nemocnici je kritická

Považská Bystrica 10. marca (TASR) – V Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici majú už druhý týždeň takmer naplnené kapacity lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. Lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou sú plné. Situácia je kritická, nemocnica je na hranici kapacít. TASR o tom informoval riaditeľ nemocnice Igor Steiner.



„Hospitalizovaných máme 143 pacientov s ochorením COVID-19, z toho desať pacientov je na umelej pľúcnej ventilácii a ďalších sedem je na vysokoprietokovom dýchacom systéme. Momentálne máme iba dve voľné kyslíkové lôžka. Zvyšok voľných miest sú nekyslíkové, aj to prevažne na psychiatrickej časti, keďže máme samostatnú COVID psychiatriu,“ povedal riaditeľ.



V poslednom týždni žiadalo vedenie nemocnice o spoluprácu Ministerstvo zdravotníctva SR a ostatné nemocnice na Slovensku. „Keďže plné sú už aj všetky okolité nemocnice, už týždeň vozíme pacientov do rôznych nemocníc vzdialených aj stovky kilometrov, naposledy aj do Michaloviec či Nových Zámkov,“ doplnil Steiner.



Situáciu by podľa neho mohli zlepšiť dve nové umelé pľúcne ventilácie, ktoré pre nemocnicu kúpilo mesto, v najbližších dňoch dostane NsP v Považskej Bystrici štyri vysokoprietokové dýchacie prístroje od svojho zriaďovateľa – Trenčianskeho samosprávneho kraja.