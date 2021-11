Situácia v skalickej nemocnici je naďalej vážna

Skalica 22. novembra (TASR) - Situácia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica je aj naďalej vážna, len počas piatka a víkendu prijali na hospitalizáciu deväť pacientov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Na reprofilizovaných lôžkach nemocnice leží 15 pacientov, z nich päť je očkovaných. "Traja pacienti, všetci neočkovaní, sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Chorobnosť medzi zamestnancami narastá, aktuálne je pozitivita potvrdená u 24 osôb, jeden zamestnanec je v karanténe. Približne 70 percent zamestnancov vylúčených z pracovného procesu tvoria zdravotníci," uviedla Pavliková.



"Napriek obmedzeniam v plánovaných výkonoch a hospitalizáciách sa v maximálnej možnej miere snažíme o poskytovanie zdravotnej starostlivosti súvisiacej s liečbou onkologických ochorení a s liečbou dialyzovaných pacientov," informoval riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



V nemocnici pretrváva zákaz návštev pacientov na lôžkových oddeleniach a do budov nemocnice sa vstupuje výhradne s FFP2 respirátorom. Povolené sú prítomnosť sprevádzajúcej osoby rodičky pri pôrode aj návštevy kňazov s cieľom podania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim.



Vakcinačné centrum nemocnice je v prevádzke každý pracovný deň okrem piatka v čase od 7.30 do 14.30 h, očkovaniu predchádza registrácia cez portál NCZI alebo www.korona.gov.sk.



Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu sa OTP režim uplatňuje aj pri odberoch biologického materiálu v biochemickom laboratóriu. Negatívny výsledok antigénového testu od pacientov žiadajú pred ambulantným vyšetrením ambulancie klinickej onkológie, otorinolaryngologická ambulancia a gastroenterologická ambulancia od pacientov pred gastrofibroskopickým vyšetrením. Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie a neurologická ambulancia vyžaduje test u nekompletne zaočkovaných osôb.



Mobilné odberové miesto (MOM) skalickej nemocnice je otvorené v režime sedem dní v týždni. "V pracovné dni sa testuje od 7.00 do 15.30 h, cez víkendy je odberová jednotka v prevádzke od 7.00 do 11.00 h. Kým PCR diagnostika sa robí denne od 7.00 do 11.00 h, antigénovo sa dá otestovať v celom rozsahu otváracích hodín MOM,“ doplnila hovorkyňa nemocnice.