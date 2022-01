Situácia v skalickej nemocnici sa postupne zlepšuje

Skalica 17. januára (TASR) - Zlepšenie stavu hospitalizácií pacientov s ochorením COVID-19 eviduje Fakultná nemocnica AGEL Skalica. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



V tejto chvíli poskytuje zdravotnú starostlivosť 22 pacientom s novým koronavírusom. "Z nich jeden pacient je vo vážnom stave s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu. Počas víkendu boli prijatí dvaja pozitívni pacienti. Mimo pracovný proces sú pre ochorenie COVID-19 štyria zdravotníci," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Návštevy na lôžkových oddeleniach sú v nemocnici naďalej zakázané s výnimkou otcov počas pôrodu a kňazov pre pacientov v terminálnych štádiách ochorenia. Lôžková starostlivosť nemocnice sa naďalej obmedzuje na neodkladné výkony.



V rámci diagnostiky v minulom týždni nemocnica otestovala 932 osôb PCR testami a 526 osôb antigénovými testami. "PCR pozitivita sa pohybuje v rozmedzí 20 až 30 percent. Otváracie hodiny mobilného odberového miesta (MOM) zostávajú nezmenené, testuje sa v pracovné dni od 7.00 do 15.30 h a cez víkendy od 7.00 do 11.00 h. Kým antigénové (ATG) odbery sa realizujú v celom rozsahu otváracích hodín, PCR testy sa robia do 11.00 h," uviedla Pavliková.



V týždni od 10. januára sa dalo očkovať vo Vakcinačnom centre nemocnice 779 osôb a 70 percent podaní tvorili tretie dávky vakcíny. "Režim vakcinácie ostáva nezmenený, dva tímy očkujú súbežne od pondelka do piatka od 7.30 do 14.30 h. V celom rozsahu otváracích hodín sa očkujú registrované aj neregistrované osoby od 12 rokov. Prednosť majú záujemcovia registrovaní prostredníctvom NCZI a webu korona.gov.sk," doplnila hovorkyňa nemocnice.