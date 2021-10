Situácia v školách a zariadeniach v Bardejove je stabilizovaná

Bardejov 18. októbra (TASR) - Situácia v školách a zariadeniach pre seniorov v pôsobnosti mesta Bardejov je v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 stabilizovaná. Okres Bardejov je od pondelka zaradený medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Štefan Hij.



Ako povedal, ráno zasadal mestský krízový štáb, ktorý sa zaoberal aktuálnou pandemickou situáciou v súvislosti s prechodom okresu Bardejov do čiernej farby. "Ako bolo počas rokovania skonštatované, momentálne je situácia takmer identická so situáciou spred roka. Nezaznamenávame nejaký enormný rast novoinfikovaných ani hospitalizovaných. Situácia v školách a zariadeniach pre seniorov je stabilizovaná, čísla nám rapídne nerastú. Možno aj vďaka pomerne vysokej miere zaočkovanosti, najmä v zariadeniach pre seniorov, pričom tak klientov, ako aj zamestnancov. Podobne stabilizovaná situácia je aj v mestských spoločnostiach, zariadeniach i v samotnom mestskom úrade (MsÚ)," povedal Hij s tým, že režim fungovania MsÚ preto zatiaľ nesprísňujú.



"Čo sa týka sobášov, v uplynulom týždni sme mali tri. Hovoríme však iba o obradoch, ktoré sú v réžii zboru pre občianske záležitosti. V najbližších dňoch neevidujeme žiadne požiadavky na sobáše," dodal Hij.