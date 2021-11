Situácia v škole v Zvolenskej Slatine je zatiaľ zvládnuteľná

Zvolenská Slatina 24. novembra (TASR) – Situácia v Základnej škole s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine je v súvislosti so šírením nového koronavírusu zatiaľ zvládnuteľná. Pre TASR to v stredu uviedla starostka Mária Klimentová.



„Stane sa, že máme jednu triedu v karanténe, v ktorej sa vyskytne pozitívne dieťa. Viac tried sme zatiaľ v karanténe nemali. V ostatných triedach sa vyučuje,“ spomenula s tým, že podobne je to aj z pedagogickými zamestnancami. V súčasnosti je podľa nej v karanténe jedna vychovávateľka školského klubu.



Pripomenula tiež, že obecný úrad (OcÚ) pre verejnosť funguje. „Sme však opatrní a snažíme sa mať prehľad o tom, kto sa v budove obecného úradu pohybuje. Aj z dôvodu, že máme pozitívnu na ochorenie COVID-19 prednostku obecného úradu, ktorá je v karanténe,“ podotkla. „Snažíme sa chrániť nielen zdravie zamestnancov úradu, ale aj občanov, ktorí potrebujú byť vybavení,“ ukončila Klimentová.



Od pondelka 22. novembra je okres Zvolen v treťom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá čiernej farbe.